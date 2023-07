Wall Street op weg naar vlakke start Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een vlakke tot licht hogere opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren een half uur voor de openingsbel fractioneel hoger. De index lijkt daarmee niettemin op het hoogste niveau te starten sinds april vorig jaar, na de koerswinst van dinsdag, dankzij optimisme bij beleggers aan het begin van het kwartaalcijferseizoen. Ook de hoop dat afkoelende inflatie een einde gaat brengen aan de renteverhogingen, voordat die zware schade toebrengen aan de Amerikaanse economie, steunt het sentiment. "Een verdere verhoging van de rente volgende week door de Federal Reserve is vrijwel zeker, maar meer recente indicatoren suggereren dat dit het einde kan zijn van een agressief monetair verkrappingsoffensief", aldus Interactive Investor. "Het cijferseizoen is sterk gestart, hoewel de verwachtingen laag waren, en de bedrijfsresultaten wijzen op een economie die nog weinig te lijden heeft gehad van de hogere rente." Het aantal bouwvergunningen daalde in juni harder dan verwacht, met 3,7 procent, waar een daling van 0,7 procent was voorzien. Later vandaag volgen nog de wekelijkse olievoorraden. De olieprijs steeg licht. Een september-future West Texas Intermediate steeg 0,2 procent tot 75,82 dollar, terwijl Brent-olie 0,4 procent duurder werd op 79,94 dollar. Beleggers wegen signalen van een krapper aanbod uit Rusland af tegen zorgen over vraag naar energie uit China. De euro/dollar was ook stabiel op 1,1222. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,1230 op de borden. Beleggers blijven somber over de dollar, volgens UniCredit Research, na recente dalingen. Bedrijfsnieuws Carvana schoot in de elektronische handel voorbeurs 42 procent hoger na kwartaalcijfers. Oliedienstverlener Halliburton zag de winst verbeteren van 117 miljoen naar 610 miljoen dollar, terwijl de omzet van 5,8 miljard dollar iets lager was dan verwacht. In de handel voorbeurs koerste het aandeel 2 procent lager. Goldman Sachs stond 1,3 procent lager voorbeurs, nadat de bank de winst zag dalen van 2,8 miljard naar 1,1 miljard dollar, of 3,08 dollar per aandeel, waar analisten rekenden op 3,18 dollar. Er waren minder inkomsten uit fusies en overnames en plaatsing van obligaties.



Activision Blizzard meldde een omzetgroei van 34 procent, dankzij de game Diablo IV en groei bij de Call of Duty franchise. De winst schoot omhoog van 280 miljoen naar 587 miljoen dollar bij het gamebedrijf dat wordt overgenomen door Microsoft. Het bedrijf keert nog wel een dividend uit. AT&T heeft plannen om kabels te verwijderen uit het Tahoe-meer stilgelegd. De kabels, bekleed met lood, zouden de omgeving vergiftigen. Het aandeel stijgt voorbeurs 6 procent. Nabeurs volgen cijfers van Netflix, Tesla en IBM. Tesla zal naar verwachting bijna een verdubbeling van het aantal afgeleverde auto's kunnen melden, maar analisten voorzien toch een beperkte winstgroei van 3 procent, na prijsverlagingen. Slotstanden Wall Street sloot dinsdag hoger. De S&P 500 steeg 0,7 procent tot 4.554,98 punten, de Dow Jones-index klom 1,1 procent naar 34.951,93 en technologiebeurs Nasdaq werd 0,8 procent meer waard op 14.353,64 punten. Bron: ABM Financial News

