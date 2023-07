Halfjaaromzet Jumbo omhoog Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Jumbo

(ABM FN-Dow Jones) Jumbo Supermarkten heeft over het eerste halfjaar van 2023 een 8,8 procent hogere omzet geboekt van 5,96 miljard euro, voornamelijk door prijsstijgingen, maar groeide daarmee wel minder hard dan de bredere markt. Dit maakte de supermarktketen woensdag bekend. De omzetgroei van Jumbo bleef onder de gemiddelde groei in de markt van 9,4 procent, waardoor het marktaandeel licht daalde. De supermarktketen houdt rekening met een doorlopende stijging van de kosten door hogere lonen en huren. Ook verwacht Jumbo dat de piek in de prijsstijgingen is geweest. Jumbo nam naar eigen zeggen genoegen met een lagere marge op met name essentiële levensmiddelen en producten van het Jumbo Huismerk om de klap van de hogere prijzen voor consumenten deels op te vangen. In België was er sprake van een groeiversnelling met een omzetgroei van 68 procent tot 169 miljoen euro. Online steeg de omzet met 8,8 procent naar 396 miljoen euro. La Place zag de omzet met 36 procent oplopen naar 69 miljoen euro. "Dit was niet onze allerbeste periode", aldus CEO Ton van Veen. "In eigen huis hebben we te maken gehad met omstandigheden die veel van onze aandacht vroegen. Daarnaast kampen we met ongekende prijs-, huur- en energieverhogingen, een forse stijging van de cao-lonen en een dalend consumentenvertrouwen." "Gelukkig begint de situatie met buitensporige prijsverhogingen nu iets te bedaren, maar het zal nog wat tijd vergen voordat we van normalisering kunnen spreken", concludeerde Van Veen.

Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.