Goldman Sachs ziet winst halveren Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Goldman Sachs heeft in het tweede kwartaal tegenvallende resultaten gerealiseerd. Dit bleek woensdagmiddag uit cijfers van de Amerikaanse zakenbank. De winst halveerde ruimschoots van 2,79 miljard in het tweede kwartaal van vorig jaar tot 1,07 miljard dollar, of 3,08 dollar per aandeel. Analisten geraadpleegd door FactSet waren gemiddeld uitgekomen op 3,16 dollar per aandeel. In maart rekenden zij zelfs nog op 7,84 dollar per aandeel, maar de verwachtingen waren al fors omlaag bijgesteld. De inkomsten daalden ook, van 11,86 miljard naar 10,90 miljard dollar. Dit was wel beter dan de verwachting van 10,61 miljard dollar die analisten gemiddeld hadden. De voorzieningen voor oninbare leningen waren lager dan een jaar eerder, met 615 miljoen dollar tegen 667 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2022, maar de operationele kosten waren 12 procent hoger, door afwaarderingen op Consumer Platforms en vastgoedbeleggingen. De winst werd met 1,4 miljard dollar gedrukt door beleggingen van de vermogensbeheertak, die de bank nu zegt binnen vijf jaar te willen verkopen, en door een afwaardering van 504 miljoen dollar op consumentenplatforms bij GreenSky. Bij de divisie Global Banking & Markets waren de inkomsten 14 procent lager dan een jaar eerder en ook 15 procent lager dan in het eerste kwartaal. De fees voor investment banking waren 20 procent lager dan een jaar eerder, doordat er minder fusies en overnames waren. De inkomsten uit de handel in obligaties, valuta en grondstoffen waren 26 procent lager, door beperktere handel in deze producten. De plaatsing van aandelen leverde juist meer op en aandelenderivaten minder. Bij de divisie Asset & Wealth Management waren de inkomsten 4 procent lager dan een jaar eerder, door grote verliezen op investeringen in aandelen, lagere managementfees en lagere inkomsten uit beleggingen in schuld. De divisie Platform Solutions zag de inkomsten bijna verdubbelen tot 659 miljoen dollar. Het aandeel stond 0,2 procent lager in de handel voorbeurs. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.