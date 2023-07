Beperkte omzetgroei bij Unilever verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Unilever

(ABM FN-Dow Jones) De omzet van Unilever is in het tweede kwartaal van 2023 onderliggend vermoedelijk minder hard gegroeid ten opzichte van de drie maanden ervoor. Dit blijkt uit de analistenconsensus die is samengesteld voorafgaand aan de kwartaalcijfers van de levensmiddelenreus. De markt rekent op een onderliggende omzetgroei van 6,4 procent. Dat was in het eerste kwartaal van 2023 nog 10,5 procent. De volumes zijn net als in het eerste kwartaal opnieuw gedaald, en wel met 1,2 procent, zo voorzien de analisten. De prijzen stegen volgens de consensus vermoedelijk wel met 7,7 procent. In het eerste kwartaal stegen de prijzen nog met 10,7 procent. De totale omzet van Unilever moet in het tweede kwartaal uitkomen op bijna 15,6 miljard euro ten opzichte van 14,8 miljard euro in de drie maanden ervoor. Voor de gehele eerste helft van 2023 houden de analisten rekening met een omzet van 30,3 miljard euro. In de eerste helft van 2022 was dat 29,6 miljard euro. Outlook Tijdens de handelsupdate over het eerste kwartaal van 2023 zei Unilever voor dit jaar te rekenen op een onderliggende omzetgroei die "ten minste" zou moeten uitkomen aan de bovenkant van de meerjarige bandbreedte van 3 tot 5 procent. Daarnaast verwacht Unilever slechts een "bescheiden verbetering" van de onderliggende operationele marge, omdat het bedrijf opnieuw een jaar van verhoogde investeringen voorziet. Ook zal de kosteninflatie hoog blijven. Daardoor zal de operationele marge in de eerste zes maanden rond de 16 procent liggen, aldus Unilever. Op dinsdag komt Unilever met cijfers. Bron: ABM Financial News

