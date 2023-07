Beursblik: Philips boekt weer winst Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Philips heeft in het tweede kwartaal van 2023 weer winst geboekt, terwijl de omzet een pas op de plaats maakte. Dit verwachten analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus. In het afgelopen kwartaal boekte Philips vermoedelijk een omzet van 4,3 miljard euro, net iets meer dan de 4,2 miljard euro een jaar eerder. De divisie Diagnosis & Treatment droeg naar verwachting flink bij aan de omzet, met bijna 2,1 miljard euro, en Connected Care 1,3 miljard euro. De omzet uit Personal Health kwam vermoedelijk uit op 820 miljoen euro. Op een vergelijkbare basis groeide de omzet van Philips afgelopen kwartaal met maar liefst 6,3 procent volgens de analisten, vooral dankzij de groei met 10,3 procent bij Diagnosis & Treatment. De andere twee divisies, Connected Care en Personal Health, zouden respectievelijk 3,8 procent groei en 0,8 procent krimp van de vergelijkbare omzet boeken. De aangepaste EBITA kwam volgens de analisten afgelopen kwartaal uit op 394 miljoen euro tegen 216 miljoen euro een jaar eerder. De bijbehorende marge wordt ingeschat op 9,1 procent, veel hoger dus dan de 5,2 procent in het tweede kwartaal van 2022. Onder de streep verwachten analisten een winst van 61 miljoen euro. Vorig jaar boekte Philips nog een verlies van 20 miljoen euro. Analist Marc Hesselink van ING verwacht opnieuw een sterke conversie van de orders naar omzet, net als in het vierde kwartaal van 2022 en het eerste kwartaal van dit jaar. "Een significant hogere groei resulteert doorgaans ook in hogere marges, gezien de hoge operationele leverage", aldus Hesselink. De analist kijkt ook uit naar een update over de terugroepactie van beademingsapparatuur. Philips liet eerder weten dat het goede vooruitgang boekt, maar Hesselink wil meer bewijs dat de terugroepactie volledig achter de rug is. Jaarcijfers Voor heel 2023 voorzien analisten een omzet van 18,3 miljard euro voor Philips, wat neerkomt op een stijging op vergelijkbare basis van 5,4 procent. De aangepaste EBITA komt uit op 1,8 miljard euro, zo voorzien analisten, met een marge van 9,6 procent. Onder de streep rest dan vermoedelijk een verlies van 286 miljoen euro. Philips opent de boeken maandag voorbeurs. Bron: ABM Financial News

