Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag hoger en zet daarmee de stijgende trend voort.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een winst van 0,3 procent op 464,10 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,2 procent naar 16.154,80 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,7 procent met een stand van 7.366,78 punten. De Britse FTSE steeg 1,5 procent naar 7.568,39 punten.

Deze week zal vooral in de VS het cijferseizoen goed op gang komen. "Het sentiment onder beleggers blijft veerkrachtig", stelde econoom José Torres van Interactive Brokers. "Banken blijven geloven dat consumenten sterk in hun schoenen staan."

Brian Moynehan, CEO van Bank of America, ziet geen harde landing voor de Amerikaanse economie, maar rekent op een zachte landing. Er werden geen buitensporige voorzieningen voor slechte leningen genomen en dat is volgens analist Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild een belangrijk pluspunt. "Een sterke arbeidsmarkt is namelijk synoniem voor een sterke consumentenmarkt".

Vandaag staan onder andere de resultaten van Goldman Sachs, Netflix en Tesla op de agenda.

De Britse consumentenprijzen stegen in juni met 7,9 procent tegen 8,7 procent in mei en een verwachte 8,1 procent.

De producentenprijzen van het VK kwamen in juni op maand- en op jaarbasis flink lager uit.

In de eurozone kwam de kerninflatie in een definitieve meting op jaarbasis uit op 5,5 procent tegen 5,3 procent een maand eerder. In de voorlopige meting stond de kerninflatie op 5,4 procent.

Voor vandaag volgen in de VS de woningbouw en bouwvergunningen over juni en de wekelijkse olievoorraden.

Olie noteerde woensdag hoger. Een augustus-future West Texas Intermediate noteerde 0,4 procent in het groen op 75,92 dollar, terwijl voor een september-future Brent 80,06 dollar werd betaald, een stijging van 0,6 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1235. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1208 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dag stond er een stand van 1,1230 op de borden.



Bedrijfsnieuws

De koers van het aandeel ASML kon in Amsterdam 0,5 procent bijschrijven na de beter dan verwachte kwartaalcijfers. Jefferies sprak van een sterke orderinstroom en wees op de outlookverhoging voor 2023. ASML mikt op een omzetgroei dit jaar van 30 procent, waar eerder werd gemikt op meer dan 25 procent.

In Brussel schoot de koers van het aandeel Argenx met ruim zeven procent omhoog. Argenx haalde met een wereldwijde aandelenemissie 1,1 miljard dollar op, ruim meer dan de verhoopte 750 miljoen dollar en dat geeft volgens KBC Securities voldoende vuurkracht om een break-even niveau te bereiken. Barco leverde juist 16 procent in na cijfers.

Op de beurs van Parijs domineerden de plussen, met slechts zes aandelen die lager noteerden. Op de beurs van Frankfurt waren er meer dalers.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het groen.

De S&P 500 steeg dinsdag 0,7 procent tot 4.554,98 punten, de Dow Jones-index klom 1,1 procent nar 34.951,93 en technologiebeurs Nasdaq werd 0,8 procent meer waard op 14.353,64 punten.