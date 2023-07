Valuta: euro niet onder de indruk van Europese inflatie

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag stabiel na de publicatie van de inflatiecijfers uit de eurozone over juni.

"De nieuwe cijfers bieden naar ons idee te weinig aanleiding om te veronderstellen dat de ECB nu klaar is met het verhogen van de rentes", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Dat neemt niet weg dat wij wel denken dat voor de centrale bank de laatste renteverhogingen in zicht komen. Tegelijkertijd verwachten wij een recessie voor de Amerikaanse economie in de tweede helft van het jaar en dat zal zorgen voor wat risicoaversie. Deze inzichten brachten ons ertoe het koersdoel voor de euro voor de komende zes maanden op 1,06 dollar te handhaven." Het koersdoel voor één maand gaat bij Rabobank van 1,08 naar 1,11 dollar. Het koersdoel voor een jaar gaat van 1,08 naar 1,10 dollar.

In de eurozone kwam de kerninflatie in een definitieve meting op jaarbasis uit op 5,5 procent tegen 5,3 procent een maand eerder. In de voorlopige meting stond de kerninflatie op 5,4 procent.

De marktanalist zag het Britse pond woensdag stevig onder druk komen te staan na de meevallende inflatiecijfers over juni. "Dat legt bij de Bank of England minder druk op het rentebeleid en daar reageerde de markt op met een koersdaling voor het sterling", aldus Mevissen.

Voor vandaag volgen in de VS de woningbouw en bouwvergunningen over juni en de wekelijkse olievoorraden.

De Britse consumentenprijzen stegen in juni met 7,9 procent tegen 8,7 procent in mei en een verwachte 8,1 procent.

De producentenprijzen van het VK kwamen in juni op maand- en op jaarbasis flink lager uit.

De euro noteerde woensdag 0,1 procent hoger op 1,1238 dollar. De Europese munt koerste 0,8 procent hoger op 0,8678 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,7 procent tot 1,2949 dollar.