Halliburton ziet winst flink verbeteren

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Halliburton heeft in het tweede kwartaal van 2023 flink meer winst behaald, maar de omzet viel lager uit dan analisten hadden verwacht. Dit bleek woensdagmiddag uit de cijfers van de Amerikaanse oliedienstverlener. Het bedrijf boekte een nettowinst van 610 miljoen dollar, ofwel 0,68 dollar per aandeel. Een jaar geleden was dat nog 117 miljoen dollar, ofwel 0,12 dollar per aandeel. In het tweede kwartaal steeg de omzet naar 5,8 miljard dollar ten opzichte van 5,1 miljard dollar een jaar geleden. De omzet lag net onder de FactSet-consensus van 5,9 miljard dollar. De divisie Completion and Production droeg 3,5 miljard dollar bij aan de omzet, goed voor een stijging van 2 procent ten opzichte van het eerste kwartaal, terwijl de inkomsten uit drilactiviteiten met 2 procent daalden tot 2,3 miljard dollar. Het aandeel Halliburton daalde woensdag voorbeurs ruim een procent. Bron: ABM Financial News

