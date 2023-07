AEX weet openingswinsten niet uit te breiden Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen noteren woensdag richting het einde van de ochtendhandel hoger. De AEX index noteerde 0,3 procent hoger op 777 punten, terwijl de AMX ruim één procent kon bijschrijven. De AEX sloot dinsdag licht hoger. Deze week zal vooral in de VS het cijferseizoen goed op gang komen. "Het sentiment onder beleggers blijft veerkrachtig", stelde econoom José Torres van Interactive Brokers. "Banken blijven geloven dat consumenten hun financiën goed op orde hebben." De Nederlandse beurs blijft al wekenlang hangen rond hetzelfde niveau. Rond 777,5 punten ligt een behoorlijk sterk weerstandsniveau, volgens beleggingsspecialist Justin Blekemolen van online broker Lynx. Vanochtend werd bekend dat in het Verenigd Koninkrijk op jaarbasis de inflatie met 7,9 procent is gestegen, terwijl door economen een stijging van 8,1 procent was voorzien. In mei steeg het prijspeil met 8,7 procent. De prijzen stegen op maandbasis met 0,1 procent. De euro/dollar noteerde licht lager op 1,1232. Beleidsmaker Klaas Knot van de Europese Centrale Bank temperde dinsdag de verwachtingen voor een renteverhoging in september. Deze zou "waarschijnlijk, maar niet zeker" zijn. De olieprijzen bewegen woensdag nauwelijks. Futures op een vat Brentolie koersten rond 80,00 dollar. De Amerikaanse futures wijzen op een vlakke opening. Vandaag openen in de VS onder andere Halliburton, IBM, Netflix, Goldman Sachs en Tesla de boeken. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen gingen IMCD en Wolters Kluwer aan kop met een stijging van ruim één procent. ASML kon ongeveer 0,5 procent bijschrijven na de beter dan verwachte kwartaalcijfers.



Jefferies sprak van een sterke orderinstroom en wees op de outlookverhoging voor 2023. ASML mikt op een omzetgroei dit jaar van 30 procent, waar eerder werd gemikt op meer dan 25 procent. De verhoging is volgens Jefferies het gevolg van meer DUV-leveringen, vooral aan China, wat de klap van uitgestelde EUV-leveringen naar 2024 opvangt. Voor KBC Securities genoeg reden om het koersdoel te verhogen van 570 naar 655 euro. Ook Citi bleef positief met een koersdoel van 780,00 euro, maar constateerde wat terughoudendheid over de timing van het herstel van de vraag. Exor noteerde 0,5 hoger. Het bedrijf en de Franse investeringsmaatschappij Impala gaan samen TagEnergy verder ontwikkelen. De verzekeraars stonden onder druk. Aegon, NN Group en ASR verloren bijna één procent. De rij werd gesloten door ArcelorMittal met een verlies van 0,9 procent. In de AMX won Just Eat Takeaway ruim 5 procent , gevolgd door WDP met 3,8 procent. Handelaar Bert van de Pol van Today's Group wees op een positief rapport over WDP van BNP Parisbas Exane. Fagron en Flow Traders hebben het lastiger en daalden beide ruim 0,5 procent. In de AScX won Ebusco 3,6 procent. Pharming moest ruim één procent prijsgeven. Bron: ABM Financial News

