Exor en Impala slaan handen ineen voor ontwikkeling TagEnergy

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Exor en de Franse investeringsmaatschappij Impala gaan samen TagEnergy verder ontwikkelen. Dit maakte Exor, investeerder in de Europese auto-industrie met een notering aan het Amsterdamse Damrak, woensdag bekend. TagEnergy richt zich op duurzaamheid en energieopslag.



Beide partijen zetten een joint venture op om de groei van TagEnergy aan te jagen. Exor staat onder gezag van de familie Agnelli, terwijl Impala door Jacques Veyrat en familie wordt bestuurd. TagEnergy bestaat sinds 2019 en werd opgericht door Veyrat en de zittende CEO Franck Woltiez. Bron: ABM Financial News

