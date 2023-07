Koerswinst ASML in licht hogere AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag licht hoger geopend. De AEX index koerste woensdag kort na de beursgong 0,4 procent hoger op 777,30 punten, terwijl de Midkap ruim één procent kon bijschrijven. Onder de hoofdaandelen wonnen Adyen en IMCD ruim één procent. ASML kon ook meer dan één procent bijschrijven na de beter dan verwachte kwartaalcijfers. Shell deed een stapje terug en noteerde 0,5 procent lager, ondanks een lichte koersdoelverhoging bij Berenberg. In de AMX noteerde WDP bijna 4 procent hoger, gevolgd door Alfen met een stijging van 2,9 procent. Handelaar Bert van de Pol van Today's Group wees op een positief rapport over WDP van BNP Parisbas Exane. OCI en Flow Traders komen met moeite uit de startblokken en noteren beide ongeveer 0,5 procent lager. In de AScX won Ebusco 2,5 procent. Nedap noteerde 0,9 procent lager. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.