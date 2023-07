Inpost neemt belang in Menzies Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: InPost

(ABM FN-Dow Jones) InPost heeft een overeenkomst gesloten om een belang van 30 procent in Menzies Distribution te verwerven voor 49,3 miljoen pond. Dit maakte het bedrijf woensdagochtend bekend. Inpost heeft ook een optie om op een later moment het resterende belang van 70 procent te verwerven.



Eerder dit jaar ging InPost al een exclusieve logistieke samenwerking aan met Menzies in het VK. De logistieke capaciteit van Menzies geeft InPost de mogelijkheid om snel op te schalen in het VK om aan de toenemende vraag van de consument te voldoen, aldus Inpost. Bron: ABM Financial News

