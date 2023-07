Jefferies: sterke ordergroei ASML Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) ASML heeft een sterke ordergroei gerealiseerd, terwijl ook de outlook voor 2023 omhoogging. Dit merkten analisten van Jefferies woensdag op in een rapport. De orderinstroom van 4,5 miljard euro lag ver boven de consensusverwachting, aldus Jefferies. Ook mikt ASML op een omzetgroei dit jaar van 30 procent, waar eerder werd gemikt op meer dan 25 procent. De verhoging is volgens Jefferies het gevolg van meer DUV-leveringen, vooral aan China, wat de klap van uitgestelde EUV-leveringen naar 2024 opvangt. De resultaten over het tweede kwartaal en de outlook voor het derde kwartaal liggen iets boven de verwachtingen van de analisten. "Hoewel de omvang van het herstel moeilijk te voorspellen is vanwege de macro-economische zwakte, verwacht ASML onverminderd groei in 2024", aldus de marktvorsers. "Al met al geruststellende cijfers, gezien de zorgen in de markt, vooral over de orderontwikkeling." Jefferies verwacht dat het sentiment in de sector geleidelijk zal verbeteren in de tweede helft van dit jaar, wat moet leiden tot een sterker 2024. Jefferies heeft een koopadvies op ASML met een koersdoel van 950,00 euro. Het aandeel ASML sloot dinsdag op 664,20 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.