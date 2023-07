Berenberg verhoogt koersdoel Shell licht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Shell

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor Shell verhoogd van 32,50 naar 33,00 pond met handhaving van het koopadvies. Dit bleek uit een analistenrapport van Berenberg dat dinsdag werd gepubliceerd. Berenberg verlaagde de raming voor de winst per aandeel van Shell met 2 procent op basis van een lagere inschatting voor de grondstofprijzen. Voor 2024 ging de winsttaxatie met 6 procent omhoog, voor 2025 met 48 procent. Berenberg noemde Shell onverminderd een favoriet in de Europese oliesector met een aantrekkelijke positie ten opzichte van de LNG-branche en de sterkste balans onder de Europese spelers. Berenberg houdt rekening met een verbetering van de toekomstige kasstroom bij Shell, die ingezet kan worden voor de beloning aan aandeelhouders. Het bedrijf blijft voorstander van een aandeleninkoop en kondigde voor het tweede halfjaar van 2023 een programma aan van minimaal 5 miljard dollar. Voor het tweede kwartaal verwacht Berenberg dat de relatieve zwakte in het kwartaal kan worden opgevangen door een instroom van werkkapitaal, iets waar Shell zelf

al op wees bij de update op 4 juli. Berenberg wees verder op de verandering in strategie bij Shell die meer gericht is op kostenbeheersing en op een groei van de toekomstige kasstroom van 10 procent per jaar tot en met 2025. Voor dat jaar mikt de onderneming op een kasstroom 24 tot 25 miljard dollar bij een olieprijs van 65 dollar per vat. Het aandeel Shell sloot dinsdag op 27,35 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.