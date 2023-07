Hogere opening AEX voorzien Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een hogere opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,8 procent in het groen. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter al 0,1 procent hoger op 774,48 punten. De Europese beurzen zullen woensdag vermoedelijk een hogere opening tegemoet gaan, ondanks dat Wall Street dinsdag overtuigend hoger was gesloten geholpen door bedrijfscijfers. Volgens LPL Financial is er een constante strijd tussen de beren en stieren. "Voor nu lijken de stieren aan het langste eind te trekken, geholpen door bedrijfscijfers en het beeld van een afkoelende inflatie", aldus analisten van LPL. Aan de andere kant zijn er ook veel zorgen, zo stelden zij, wijzend op onder meer de aanhoudende discussies over het Amerikaans schuldenplafond. Beleggers hopen dat de bedrijfsresultaten en verwachtingen de hoge beurskoersen verantwoorden. De beurzen koersen op de hoogste niveaus sinds april 2022, waarbij de S&P 500 en Nasdaq dit jaar al 19 en 37 procent aan waarde hebben bijgeschreven. Kwartaalcijfers van grootmachten Bank of America en Morgan Stanley zorgden op dinsdag nog voor optimisme. "Het sentiment bij beleggers blijft veerkrachtig", stelde José Torres van Interactive Brokers. "Banken blijven geloven dat consumenten hun financiën goed op orde hebben." De Federal Reserve komt volgende week bijeen om het rentebeleid te bespreken. De centrale bank zal naar verwachting dan de rente verhogen met 25 basispunten, maar de grote vraag is wat de Fed daarna zal doen. Ook kijken beleggers nauwlettend naar de laatste ontwikkelingen op de consumentenmarkt. De detailhandelsverkopen over juni lieten dinsdag slechts een beperkte stijging zien. De euro/dollar noteerde op 1,1220. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1230 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,1237 op de borden. De olieprijs is dinsdag hoger gesloten, na twee dagen van dalingen. Een augustus-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 2,2 procent hoger op 75,75 dollar per vat op de New York Mercantile Exchange. Maandag daalde de olieprijs, na zwakke economische cijfers uit China, en de herstart van olieproductie in Libische olievelden die eerder gesloten waren door actievoerders. In de Aziatische handel vanochtend koerste de olieprijs licht lager. Bedrijfsnieuws In het tweede kwartaal boekte ASML een omzet van 6,9 miljard euro met een brutomarge van 51,3 procent. Verder liet ASML weten voor het lopende derde kwartaal te rekenen op 6,5 tot 7,0 miljard euro aan omzet met een brutomarge van circa 50 procent. Voor heel 2023 mikt ASML op een omzet "richting 30 procent". Eerder werd door ASML nog gesproken over een omzetgroei van meer dan 25 procent. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op een vastgoedrapport van BNP Paribas Exane. Hierin werd het advies voor WDP verhoogd van Underperform naar Neutraal met een koersdoel van 27,00 euro. Ook startte BNP met het volgen van CTP met een Outperform advies en een koersdoel van 15,00 euro. VGP kreeg juist een Underperform advies met een koersdoel van 85,00 euro, aldus Van der Pol. Slotstanden Wall Street De S&P 500 steeg dinsdag 0,7 procent tot 4.554,98 punten, de Dow Jones-index klom 1,1 procent naar 34.951,93 en technologiebeurs Nasdaq werd 0,8 procent meer waard op 14.353,64 punten. Bron: ABM Financial News

