Berenberg zet Renewi op de kooplijst

Beeld: Renewi

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg gaat het aandeel Renewi volgen met een koopadvies en een koersdoel van 7,10 pond. Dit maakte de zakenbank woensdag in een rapport bekend. Renewi is een toonaangevende leverancier van recycling- en managementdiensten, grotendeels in de Nederlandse en Belgische markt. In deze markten is Renewi "met een aanzienlijke afstand" marktleider, aldus Berenberg. De analisten vinden dat de huidige lage waardering vanwege zogenaamde legacy-kwesties en hogere grondstofprijzen overdreven is en kansen biedt voor geduldige beleggers. Renewi heeft niet alleen zeer goede vooruitzichten voor de middellange termijn, maar er zijn ook strategieën voor de korte termijn die de winsten kunnen verhogen, aldus de zakenbank. Berenberg houdt er rekening mee dat de komende jaren de kaspositie zal groeien, als de problemen uit het verleden naar de achtergrond zullen verdwijnen. Het aandeel Renewi sloot dinsdag in Londen op 5,00 pond. Bron: ABM Financial News

