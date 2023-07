Europese beurzen openen naar verwachting vlak

(ABM FN) De Europese beurzen gaan woensdag een vlakke opening tegemoet. IG voorziet een openingsverlies van 17 punten voor de Duitse DAX, een min van 4 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 3 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten dinsdag licht hoger in een week waarin vooral in de VS het cijferseizoen goed op gang gaat komen.

Beleidsmaker Klaas Knot van de Europese Centrale Bank temperde de verwachtingen voor een renteverhoging in september. Deze zou "waarschijnlijk, maar niet zeker", zijn. De euro bleef niettemin sterk.

De markt rekende volledig op renteverhogingen in juli én september, maar na de uitspraken was dit voor september nog 80 tot 85 procent, stelde valutahandelaar Stéphane van der Meer.



Gemiddeld rekenen analisten op een winstdaling van 7 procent bij de bedrijven in de S&P500-index, volgens FactSet. Het zou het derde opeenvolgende kwartaal zijn met teruglopende winsten.



Van de 28 bedrijven uit de S&P 500 die al met cijfers kwamen, heeft circa 82 procent de winstverwachting met gemiddeld ruim 10 procent overtroffen. "Een prima begin van het kwartaalcijferseizoen", zag ING, dat verwacht dat de gemiddelde winstdaling uiteindelijk rond de 3 procent zal uitkomen.

De grootste naam op de agenda van deze week is Tesla, dat al een recordaantal leveringen rapporteerde in het tweede kwartaal.

Economisch nieuws kwam in de namiddag over de Amerikaanse detailhandel, waar de omzet minder hard groeide dan was verwacht, terwijl de Amerikaanse industrie onverwacht minder produceerde. Het vertrouwen bij de huizenbouwers verbeterde wel en de bedrijfsvoorraden stegen conform verwachting.



Bedrijfsnieuws

Novartis heeft de outlook voor 2023 verhoogd en lanceert een aandeleninkoop van 15 miljard dollar. Over het tweede kwartaal boekte Novartis een nettowinst van 2,3 miljard dollar tegen 1,70 miljard dollar over het tweede kwartaal van 2022. Het aandeel sloot 4,6 procent hoger.

Casino Guichard-Perrachon blijft onderhandelen met een consortium onder leiding van de Tsjechische miljardair Daniel Kretinsky over een mogelijke deal om de schulden te herstructureren. De koers van het aandeel verloor 10 procent.

Vodafone Group zegt nog eens 500 miljoen euro toegezegd te hebben gekregen in de Vantage Towers-deal. Het Britse telecombedrijf verloor 0,7 procent. Ook Deutsche Telekom leverde bijna 2 procent in.

Chemiebedrijven waren in trek. Covestro won 5,5 procent. Het bedrijf produceert kunststof in de haven van Antwerpen. BASF kon ruim 3 procent bijschrijven en Bayer 2,4 procent.

Internetwinkel Zalando sloot 4,5 procent hoger. JPMorgan denkt dat lagere marges op kleding de marges van winkeliers onder druk zal zetten, door een daling van de prijzen van leiding met gemiddeld 6 procent. Dat is slecht nieuws voor H&M, Marks & Spencer en Asos, aldus Georgina Jonahan van JPMorgan.

Vastgoedreus Vonovia eindigde met een plus van 4 procent in Frankfurt. Het bedrijf beheert 420.000 appartementen.

Euro STOXX 50 4.369,73 (+0,30%)

STOXX Europe 600 460,76 (+0,62%)

DAX 16.125,49 (+0,35%)

CAC 40 7.319,18 (+0,38%)

FTSE 100 7.453,69 (+0,64%)

SMI 11.103,55 (+1,16%)

AEX 774,48 (+0,13%)

BEL 20 3.694,40 (+0,25%)

FTSE MIB 28.706,76 (+0,34%)

IBEX 35 9.455,70 (+0,19%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag vlak.

De Amerikaanse beurzen sloten dinsdag hoger, na positief ontvangen resultaten van grote banken en AI-gerelateerde bedrijven, waaronder Microsoft. Kwartaalcijfers van grootmachten Bank of America en Morgan Stanley zorgden voor optimisme.

"Het sentiment bij beleggers blijft veerkrachtig", stelde José Torres van Interactive Brokers. "Banken blijven geloven dat consumenten hun financiën goed op orde hebben."

Daarbij lijkt de individuele belegger terug op de markt voor aandelenfondsen, op zoek naar opwaarts koerspotentieel, menen analisten bij Barclays. Zij zien een zekere urgentie om weer in de markt te komen, ondanks de hoge koersniveaus, aldus analist Venu Krishna.

Sommige analisten geloven dat het monetaire beleid de belangrijkste motor van de markten blijft. "Nu de nominale groei op peil blijft, de inflatie afneemt en de winstverwachtingen niet zo hoog zijn, vermoed ik dat de rente de belangrijkste factor voor de risicomarkten zal blijven," aldus SPI Asset Management.



Bedrijfsnieuws

Aandelen van banken stegen, ook regionale banken. Morgan Stanley steeg meer dan 6 procent nadat bestuurders zeiden dat clienten actiever werden in het kwartaal. De winst liep terug maar de resultaten vielen mee.

Bank of America meldde een winststijging van 19 procent en overtrof de verwachtingen. Het aandeel steeg 4 procent. Een beeld dat vorige week ook al zichtbaar was bij onder meer JPMorgan en Citigroup. Woensdag opent Goldman Sachs nog de boeken. Het aandeel won alvast ruim 3 procent.

Broker Charles Schwab deed het og beter en sloot 13 procent hoger. Ook kleinere banken stegen fors.

De AI-manie hield aan. Microsoft steeg 4 procent, nadat het bedrijf zijn Office-documenten met AI-capaciteiten voor een hogere prijs introduceerde dan verwacht. Daarnaast zal de deadline voor de overname van Activision Blizzard zal mogelijk worden verlengd.

Lockheed Martin boekte fors meer winst en verhoogde daarom de outlook. Ook was de orderportefeuille nog nooit zo hoog, met 158 miljard dollar. Het bedrijf profiteert van de oorlog in Oekraïne door de leveringen van F-35 straaljagers en Patriot-raketafweersystemen. Het aandeel verloor 3 procent.

AT&T opende hoger maar zag de winst weer verdampen en sloot licht lager. Maandag daalde het aandeel tot een dertigjarig dieptepunt, nadat de Wall Street Journal schreef over giftige loden kabels die zijn achtergelaten door telecommunicatiebedrijven in de VS.

Novartis won 4,5 procent, nadat het farmabedrijf zijn outlook verhoogde en een aandeleninkoopprogramma van 15 miljard dollar aankondigde. Het bedrijf heeft beursnoteringen in Zwitserland én in New York.

CEL-SCI en Acumen Pharmaceuticals stonden onder druk, nadat beide farmabedrijven aandelenemissies aankondigden. CEL-SCI verloor 22 procent en Acumen 18 bijna procent.

Woensdag voorbeurs zijn Goldman Sachs en Halliburton aan de beurt. Woensdag nabeurs rapporteren Tesla, IBM en Netflix resultaten. Netflix sloot dinsdag 5,5 procent hoger in de reguliere handel. IBM won 0,8 procent.

S&P 500 index 4.554,98 (+0,71%)

Dow Jones index 34.951,93 (+1,06%)

Nasdaq Composite 14.353,64 (+0,76%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag verdeeld.

Nikkei 225 32.743,87 (+0,8%)

Shanghai Composite 3.189,81 (-0,3%)

Hang Seng 18.782,40 (-1,2%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1220. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1230 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,1237 op de borden.

USD/JPY Yen 139,40

EUR/USD Euro 1,1220

EUR/JPY Yen 156,41

