Wall Street sluit hoger

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag hoger gesloten, na positief ontvangen resultaten van grote banken en AI-gerelateerde bedrijven, waaronder Microsoft. De S&P 500 steeg 0,7 procent tot 4.554,98 punten, de Dow Jones-index klom 1,1 procent nar 34.951,93 en technologiebeurs Nasdaq werd 0,8 procent meer waard op 14.353,64 punten. Kwartaalcijfers van grootmachten Bank of America en Morgan Stanley zorgden voor optimisme. "Het sentiment bij beleggers blijft veerkrachtig", stelde José Torres van Interactive Brokers. "Banken blijven geloven dat consumenten hun financiën goed op orde hebben." Daarbij lijkt de individuele belegger terug op de markt voor aandelenfondsen, op zoek naar opwaarts koerspotentieel, menen analisten bij Barclays. Zij zien een zekere urgentie om weer in de markt te komen, ondanks de hoge koersniveaus, aldus analist Venu Krishna. Economisch nieuws kwam in de namiddag over de Amerikaanse detailhandel, waar de omzet minder hard groeide dan was verwacht, terwijl de Amerikaanse industrie onverwacht minder produceerde. Het vertrouwen bij de huizenbouwers verbeterde wel en de bedrijfsvoorraden stegen conform verwachting.



Sommige analisten geloven dat het monetaire beleid de belangrijkste motor van de markten blijft. "Nu de nominale groei op peil blijft, de inflatie afneemt en de winstverwachtingen niet zo hoog zijn, vermoed ik dat de rente de belangrijkste factor voor de risicomarkten zal blijven," aldus SPI Asset Management. De euro/dollar noteerde op 1,1230, terwijl een vat WTI-olie 2 procent duurder werd op 75,58 dollar. Bedrijfsnieuws Aandelen van banken stegen, ook regionale banken. Morgan Stanley steeg meer dan 6 procent nadat bestuurders zeiden dat clienten actiever werden in het kwartaal. De winst liep terug maar de resultaten vielen mee. Bank of America meldde een winststijging van 19 procent en overtrof de verwachtingen. Het aandeel steeg 4 procent. Een beeld dat vorige week ook al zichtbaar was bij onder meer JPMorgan en Citigroup. Woensdag opent Goldman Sachs nog de boeken. Het aandeel won alvast ruim 3 procent. Broker Charles Schwab deed het og beter en sloot 13 procent hoger. Ook kleinere banken stegen fors. De AI-manie hield aan. Microsoft steeg 4 procent, nadat het bedrijf zijn Office-documenten met AI-capaciteiten voor een hogere prijs introduceerde dan verwacht. Daarnaast zal de deadline voor de overname van Activision Blizzard zal mogelijk worden verlengd. Lockheed Martin boekte fors meer winst en verhoogde daarom de outlook. Ook was de orderportefeuille nog nooit zo hoog, met 158 miljard dollar. Het bedrijf profiteert van de oorlog in Oekraïne door de leveringen van F-35 straaljagers en Patriot-raketafweersystemen. Het aandeel verloor 3 procent. AT&T opende hoger maar zag de winst weer verdampen en sloot licht lager. Maandag daalde het aandeel tot een dertigjarig dieptepunt, nadat de Wall Street Journal schreef over giftige loden kabels die zijn achtergelaten door telecommunicatiebedrijven in de VS. Novartis won 4,5 procent, nadat het farmabedrijf zijn outlook verhoogde en een aandeleninkoopprogramma van 15 miljard dollar aankondigde. Het bedrijf heeft beursnoteringen in Zwitserland én in New York. CEL-SCI en Acumen Pharmaceuticals stonden onder druk, nadat beide farmabedrijven aandelenemissies aankondigden. CEL-SCI verloor 22 procent en Acumen 18 bijna procent. Woensdag voorbeurs zijn Goldman Sachs en Halliburton aan de beurt. Woensdag nabeurs rapporteren Tesla, IBM en Netflix resultaten. Netflix sloot dinsdag 5,5 procent hoger in de reguliere handel. IBM won 0,8 procent. Bron: ABM Financial News

Bron: ABM Financial News