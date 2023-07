Olieprijs stijgt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag hoger gesloten, na twee dagen van dalingen. Een augustusfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 2,2 procent hoger op 75,75 dollar per vat op de New York Mercantile Exchange. Maandag daalde de olieprijs, na zwakke economische cijfers uit China, en de herstart van olieproductie in Libische olievelden die eerder gesloten waren door actievoerders. "Discipline van de OPEC-landen helpt om dalingen van olieprijs te beperken en energiehandelaren kunnen daardoor in een koop-de-dip-stemming blijven, totdat hun ongelijk wordt bewezen", stelde Stephen Innes van SPI Asset Management eerder deze week. Wekelijkse cijfers over de Amerikaanse olievoorraden zullen de olieprijs waarschijnlijk ondersteunen. Er wordt een daling van de voorraad olie met 1,8 miljoen vaten voorspeld, onder invloed van stevige vraag naar brandstof voor vervoer. Sinds het begin van de maand is de olieprijs nu met 7 procent gestegen. Bron: ABM Financial News

