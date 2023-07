Europese beurzen sluiten hoger Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen sloten dinsdag licht hoger in een week waarin vooral in de VS het cijferseizoen goed op gang gaat komen. De brede STOXX Europe 600 index sloot 0,6 procent hoger op 460,78 punten. De Duitse DAX klom 0,4 procent naar 16.125,49 punten. De Franse CAC 40 won 0,4 tot 7.319,18 punten. De Britse FTSE steeg 0,6 procent naar 7.453,69 punten. Beleidsmaker Klaas Knot van de Europese Centrale Bank temperde de verwachtingen voor een renteverhoging in september. Deze zou "waarschijnlijk, maar niet zeker", zijn. De euro bleef niettemin sterk. De markt rekende voor 100 procent op renteverhogingen in juli én september, maar na de uitspraken was dit voor september nog 80 tot 85 procent, stelde valutahandelaar Stéphane van der Meer. Resultaten van Amerikaanse banken en Lockheed Martin bepaalden de stemming. De Amerikaanse vliegtuigbouwer verhoogde zijn winstverwachtingen voor het jaar. Gemiddeld rekenen analisten op een winstdaling van 7 procent bij de bedrijven in de S&P500-index, volgens FactSet. Het zou het derde opeenvolgende kwartaal zijn met teruglopende winsten.



Van de 28 bedrijven uit de S&P 500 die al met cijfers kwamen, heeft circa 82 procent de winstverwachting met gemiddeld ruim 10 procent overtroffen. "Een prima begin van het kwartaalcijferseizoen", zag ING, dat verwacht dat de gemiddelde winstdaling uiteindelijk rond de 3 procent zal uitkomen. De grootste naam op de agenda van deze week is Tesla, dat al een recordaantal leveringen rapporteerde in het tweede kwartaal. Economisch nieuws kwam in de namiddag over de Amerikaanse detailhandel, waar de omzet minder hard groeide dan was verwacht, terwijl de Amerikaanse industrie onverwacht minder produceerde. Het vertrouwen bij de huizenbouwers verbeterde wel en de bedrijfsvoorraden stegen conform verwachting. De olieprijs steeg. Een augustus-future West Texas Intermediate noteerde 1,8 procent in het groen op 75,43 dollar, terwijl voor een september-future Brent 79,72 dollar werd betaald, een stijging van 1,5 procent. De euro/dollar bleef sterk en noteerde op 1,1237. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er 1,1244 op de borden.



Bedrijfsnieuws Novartis heeft de outlook voor 2023 verhoogd en lanceert een aandeleninkoop van 15 miljard dollar. Over het tweede kwartaal boekte Novartis een nettowinst van 2,3 miljard dollar tegen 1,70 miljard dollar over het tweede kwartaal van 2022. Het aandeel sloot 4,6 procent hoger. Casino Guichard-Perrachon blijft onderhandelen met een consortium onder leiding van de Tsjechische miljardair Daniel Kretinsky over een mogelijke deal om de schulden te herstructureren. De koers van het aandeel verloor 10 procent. Vodafone Group zegt nog eens 500 miljoen euro toegezegd te hebben gekregen in de Vantage Towers-deal. Het Britse telecombedrijf verloor 0,7 procent. Ook Deutsche Telekom leverde bijna 2 procent in. Chemiebedrijven waren in trek. Covestro won 5,5 procent. Het bedrijf produceert kunststof in de haven van Antwerpen. BASF kon ruim 3 procent bijschrijven en Bayer 2,4 procent. Internetwinkel Zalando sloot 4,5 procent hoger. JPMorgan denkt dat lagere marges op kleding de marges van winkeliers onder druk zal zetten, door een daling van de prijzen van leiding met gemiddeld 6 procent. Dat is slecht nieuws voor H&M, Marks & Spencer en Asos, aldus Georgina Jonahan van JPMorgan. Vastgoedreus Vonovia eindigde met een plus van 4 procent in Frankfurt. Het bedrijf beheert 420.000 appartementen. Tussenstand Wall Street De Amerikaanse beurzen stonden hoger. De S&P 500 index steeg maandag 0,4 procent tot 4.539,20 punten, de Dow Jones index won 1,05 procent op 34.948 punten en de Nasdaq stond vrijwel onveranderd op 14.244,95 punten. Bron: ABM Financial News

