Wall Street richting licht rode opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een terughoudende opening tegemoet. De futures op de S&P 500 noteren in aanloop naar de openingsbel fractioneel in het rood, na het verschijnen van de Amerikaanse detailhandelsverkopen en een reeks bedrijfscijfers.

De detailhandelsverkopen stegen in juni met een bescheiden 0,2 procent, waar een plus van 0,5 procent was voorzien.

Later vanmiddag worden nog de industriële productie in de VS voor de maand juni, de bedrijfsvoorraden in mei en het vertrouwen onder Amerikaanse huizenbouwers in juli gepubliceerd.

Beleggers kijken ook naar de resultaten van onder meer Bank of America en Morgan Stanley, die vanmiddag al verschenen.

"Tot nu toe hebben de banken die hun winst hebben gerapporteerd, sterke cijfers laten zien, dankzij de hogere rente", aldus marktkenner Naeem Aslam van Zaye Capital Markets.

Sommige analisten geloven dat het monetaire beleid de belangrijkste motor van de markten blijft.

"...Nu de nominale groei op peil blijft, de inflatie afneemt en de winstverwachtingen niet zo hoog zijn, vermoed ik dat de rente de belangrijkste factor voor de risicomarkten zal blijven," aldus SPI Asset Management. De Federal Reserve komt volgende week woensdag met zijn rentebesluit.

De euro/dollar noteert dinsdagmiddag op 1,1243, terwijl een vat WTI-olie circa een half procent duurder wordt.

Bedrijfsnieuws

Bank of America heeft het afgelopen kwartaal een hogere winst geboekt en overtrof daarmee de verwachtingen. Wel ging er meer geld de stroppenpot in, een beeld dat vorige week ook al zichtbaar was bij onder meer JPMorgan en Citigroup.

Bij Morgan Stanley liep de winst afgelopen kwartaal terug, maar de resultaten waren wel beter dan verwacht. Het aandeel lijkt dinsdag vlak te zullen openen, terwijl Bank of America voorbeurs een procent lager noteert.

Woensdag opent Goldman Sachs nog de boeken.

Lockheed Martin heeft in het tweede kwartaal van 2023 een fors hogere winst behaald en verhoogt daarom de outlook. Ook was de orderportefeuille nog nooit zo hoog, met 158 miljard dollar. Het bedrijf profiteert van de oorlog in Oekraïne door de leveringen van F-35 straaljagers en Patriot-raketafweersystemen. Het aandeel van Lockheed Martin lijkt dinsdag 1 procent hoger te gaan openen.

AT&T herstelt dinsdag voorbeurs 1,3 procent, nadat het aandeel van het telecombedrijf maandag nog daalde tot een dertigjarig dieptepunt in reactie op een onderzoek van de Wall Street Journal naar giftige loden kabels die zijn achtergelaten door telecommunicatiebedrijven in de VS.

De Amerikaanse notering van Novartis stijgt in de voorbeurshandel in New York 2,5 procent, nadat het farmabedrijf zijn outlook verhoogde en een aandeleninkoopprogramma van 15 miljard dollar aankondigde.

CEL-SCI en Acumen Pharmaceuticals staan voorbeurs onder druk, nadat beide farmabedrijven aandelenemissies aankondigden. CEL-SCI lijkt zelfs 21 procent lager te gaan openen.

Microsoft is vermoedelijk van plan de deadline voor de overname van Activision Blizzard te verlengen. Beide bedrijven zitten in de laatste fase van de deal en Microsoft wil met de verlenging voorkomen dat er op het laatste moment nog obstakels in de weg staan. Het aandeel Microsoft daalt licht in de elektronische handel voorbeurs.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen zijn maandag hoger gesloten. De S&P 500 index steeg 0,4 procent tot 4.522,79 punten, de Dow Jones index won 0,2 procent op 34.585,35 punten en de Nasdaq sloot 0,9 procent hoger op 14.244,95 punten.