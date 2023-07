Beursblik: bescheiden winstdaling bij KPN verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: KPN

(ABM FN-Dow Jones) KPN zal over het tweede kwartaal vermoedelijk een bescheiden winstdaling bekendmaken, terwijl de omzet op jaarbasis wel steeg. Dat blijkt uit een analistenconsensus die het telecombedrijf op zijn website plaatste. De geraadpleegde analisten rekenen gemiddeld op een daling van de nettowinst van 186 miljoen euro een jaar eerder naar 178 miljoen euro in het afgelopen kwartaal, een afname van 4,4 procent. De inkomsten zouden met krap 2 procent zijn gestegen op jaarbasis, van 1.311 miljoen naar 1.335 miljoen euro. Bij de drie divisies Consumer, Business en Wholesale zou de omzet zijn gestegen met respectievelijk 0,8, 3,1 en 2,9 procent. Het aangepaste EBITDA resultaat zou nagenoeg gelijk zijn gebleven op jaarbasis, op 593 miljoen euro, van 595 miljoen euro een jaar eerder.



De investeringen waren 2,6 procent hoger, zo verwacht de markt, met 303 miljoen euro, van 295 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2022. De vrije kasstroom zou 3,6 procent lager uitkomen, op 195 miljoen euro, tegen 202 miljoen euro een jaar eerder. Outlook Voor 2023 rekent de marktconsensus op een 2 procent hogere omzet van 5.424 miljoen euro, een aangepaste EBITDA van 2.421 miljoen euro en een nettowinst van 746 miljoen euro, wat een daling op jaarbasis van 2,6 procent zou betekenen. Beleggers zullen in de toelichting op de tweedekwartaalcijfers wellicht kijken naar eventuele opmerkingen over de recente overnames die KPN deed. In juni nam het bedrijf de glasvezelnetwerken van Primevest over en ook de Nederlandse activiteiten van Youfone. Over die laatste deal zei ING dat het een slimme overname is. Maar de vraag is of toezichthouders akkoord gaan, aangezien de telecommarkt al is geconsolideerd van vier naar drie mobiele spelers, na de overname van Tele2 door T-Mobile, aldus analist David Vagman. KPN opent maandag voorbeurs de boeken. Het aandeel noteert dinsdagmiddag 1,6 procent lager op 3,22 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.