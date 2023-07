Lockheed Martin verhoogt outlook

(ABM FN-Dow Jones) Lockheed Martin heeft in het tweede kwartaal van 2023 een fors hogere winst behaald en verhoogt daarom de outlook. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van de Amerikaanse defensiespecialist.

"Lockheed Martin heeft in het tweede kwartaal sterke financiële resultaten geboekt, met een record orderportefeuille van 158 miljard dollar en een omzetgroei van 8 procent op jaarbasis", zei CEO Jim Taiclet in een toelichting. Het bedrijf profiteert van de oorlog in Oekraïne door de leveringen van F-35 straaljagers en Patriot-raketafweersystemen.

Netto steeg de winst in het afgelopen kwartaal van 309 miljoen naar 1,7 miljard dollar, of 6,63 dollar per aandeel. De omzet verbeterde van 15,4 naar 16,7 miljard dollar. In het tweede kwartaal van 2022 drukte een afschrijving nog op de winst.

De aangepaste winst kwam uit op 6,73 dollar. De consensus samengesteld door FactSet rekende op een aangepaste winst per aandeel van 6,45 dollar bij een omzet van 15,9 miljard dollar.

Outlook

Lockheed verwacht voor 2023 inmiddels een omzet van 66,25 tot 66,75 miljard dollar, waar men eerder uitging van 65,0 tot 66,0 miljard dollar.

De eerder verwachte winst per aandeel van 26,60 tot 26,90 dollar is opwaarts bijgesteld naar 27,00 tot 27,20 dollar.

In 2022 kwam de omzet uit op 66,0 miljard dollar. Dat leverde toen een winst per aandeel op van 21,66 dollar.

Het aandeel Lockheed Martin stijgt dinsdag tot een procent in de voorbeurshandel in New York.