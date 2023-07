Morgan Stanley ziet winst teruglopen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Morgan Stanley heeft in het tweede kwartaal minder winst geboekt dan een jaar eerder, door een afgenomen activiteit bij klanten en hogere provisies, terwijl de inkomsten licht stegen. Dat meldde de Amerikaanse zakenbank dinsdag. CEO James P. Gorman sprak van solide resultaten in een uitdagend marktklimaat. De nettowinst daalde van 2,5 miljard naar 2,2 miljard dollar. De inkomsten stegen iets van 13,1 miljard naar 13,5 miljard dollar. Dit was beter dan de 13,0 miljard waar de markt op rekende, volgens de consensus van FactSet. De winst per aandeel daalde van 1,39 dollar naar 1,24 dollar. Dit was ook iets beter dan de consensusverwachting bij FactSet van 1,20 dollar. De winstdaling kwam deels door dat voorzieningen voor oninbare leningen opliepen van 101 miljoen naar 161 miljoen dollar. De divisie Institutional Securities zag de inkomsten dalen van 6,1 miljard naar 5,7 miljard dollar. De handel in aandelen en obligaties leverde minder op, terwijl de inkomsten uit investment banking stabiel bleven. Wealth Management zag de inkomsten juist oplopen van 5,7 naar 6,7 miljard dollar. Morgan Stanley profiteerde van de hogere rentes en een positieve impact uit compensatieplannen voor het personeel. Het aandeel Morgan Stanley lijkt dinsdag vlak te openen. Bron: ABM Financial News

