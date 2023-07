Futures voorspellen terughoudende opening Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een terughoudende opening tegemoet. De futures op de S&P 500 noteren rond lunchtijd vrijwel vlak ten opzichte van de slotstand van maandag.

Volgens marktkenner Naeem Aslam van Zaye Capital Markets wachten beleggers op de cijfers van onder meer Bank of America en Morgan Stanley, die vanmiddag op de rol staan.

"Tot nu toe hebben de banken die hun winst hebben gerapporteerd, sterke cijfers laten zien, dankzij de hogere rente", aldus Aslam.

Ook is er vandaag waarschijnlijk veel aandacht voor de Amerikaanse detailhandelsverkopen. Gerekend wordt op een stijging van 0,5 procent in juni.

"Omdat de recente inflatiecijfers een enorme verbetering lieten zien, is de kans groot dat we ook daadwerkelijk meer verbetering in de consumentenbestedingen zullen zien, nu de banenmarkt en de groei van de lonen stabiel tot robuust blijven", aldus Aslam.

Ook de industriële productie in de VS voor de maand juni, de bedrijfsvoorraden in mei en het vertrouwen onder Amerikaanse huizenbouwers in juli worden dinsdag gepubliceerd.

De euro/dollar noteert aan het begin van de middag op 1,1251, terwijl een vat WTI-olie een half procent duurder wordt.

Bedrijfsnieuws

AT&T herstelt dinsdag voorbeurs licht, nadat het aandeel van het telecombedrijf maandag nog daalde tot een dertigjarig dieptepunt in reactie op een onderzoek van de Wall Street Journal naar giftige loden kabels die zijn achtergelaten door telecommunicatiebedrijven in de VS.

De Amerikaanse notering van Novartis stijgt in de voorbeurshandel in New York, nadat het farmabedrijf zijn outlook verhoogde en een aandeleninkoopprogramma van 15 miljard dollar aankondigde.

CEL-SCI en Acumen Pharmaceuticals staan voorbeurs onder druk, nadat beide farmabedrijven aandelenemissies aankondigden.

Microsoft is vermoedelijk van plan de deadline voor de overname van Activision Blizzard te verlengen. Beide bedrijven zitten in de laatste fase van de deal en Microsoft wil met de verlenging voorkomen dat er op het laatste moment nog obstakels in de weg staan. Het aandeel Microsoft daalt licht in de elektronische handel voorbeurs.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen zijn maandag hoger gesloten. De S&P 500 index steeg 0,4 procent tot 4.522,79 punten, de Dow Jones index won 0,2 procent op 34.585,35 punten en de Nasdaq sloot 0,9 procent hoger op 14.244,95 punten.