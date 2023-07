Europese beurzen licht hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag licht hoger in een week waarin vooral in de VS het cijferseizoen goed op gang gaat komen. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een winst van 0,2 procent op 460,70 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,1 procent naar 16.080,60 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van eveneens 0,1 procent met een stand van 7.300,91 punten. De Britse FTSE steeg 0,2 procent naar 7.420,21 punten. Het wordt vandaag een belangrijke dag in de VS met resultaten van Bank of America, Morgan Stanley, Bank of New York Mellon en Lockheed Martin. De consensusverwachting van analisten gaat voor alle bedrijven van de S&P500 uit van een winstdaling van 7 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2022, blijkt uit cijfers van FactSet. Het zou het derde opeenvolgende kwartaal zijn met teruglopende winsten. Bij de start van het kwartaal lag de verwachting nog op een winstdaling van 4,6 procent.



ING zag dat van de 28 bedrijven uit de S&P 500 die al met cijfers kwamen, circa 82 procent de winstverwachting met gemiddeld ruim 10 procent heeft overtroffen. "Een prima begin van het kwartaalcijferseizoen." De grootste naam op de kalender van deze week is Tesla, dat al een recordaantal leveringen rapporteerde in het tweede kwartaal. Olie noteerde dinsdag hoger. Een augustus-future West Texas Intermediate noteerde 0,3 procent in het groen op 74,25 dollar, terwijl voor een september-future Brent 78,56 dollar werd betaald, een stijging van 0,1 procent. De euro/dollar noteerde op 1,1244. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1256 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,1244 op de borden.



Bedrijfsnieuws Novartis heeft de outlook voor 2023 verhoogd en lanceert een aandeleninkoop van 15 miljard dollar. Over het tweede kwartaal boekte Novartis een nettowinst van 2,3 miljard dollar tegen 1,70 miljard miljard dollar over het tweede kwartaal van 2022. Het aandeel noteerde 4,6 procent hoger. Casino Guichard-Perrachon blijft onderhandelen met een consortium onder leiding van de Tsjechische miljardair Daniel Kretinsky over een mogelijke deal om de schulden te herstructureren. De koers van het aandeel verloor 11,3 procent. Vodafone Group zegt nog eens 500 miljoen euro toegezegd te hebben gekregen in de Vantage Towers-deal. De koers van het aandeel noteerde 1,5 procent lager. Op de beurs van Parijs noteerden 15 hoofdaandelen lager, op die van Frankfurt waren dat er 25. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het groen. De toonaangevende S&P 500 index steeg maandag 0,4 procent tot 4.522,79 punten, de Dow Jones index won 0,2 procent op 34.585,35 punten en de Nasdaq sloot 0,9 procent hoger op 14.244,95 punten. Bron: ABM Financial News

