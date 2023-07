Valuta: Knot praat wat lucht uit de euro Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag na een korte rit richting 1,1275 dollar toch weer rond de 1,1240 dollar, nadat ECB-bestuurder en DNB-voorzitter Klaas Knot tegenover persbureau Bloomberg aangaf dat een renteverhoging na juli "waarschijnlijk", maar "niet zeker" is. Knot noemde het wel een "noodzaak" dat de rente volgende week wordt verhoogd. "Knots opmerkingen zorgden ervoor dat de markt de kans op een renteverhoging na juli inschat op 80 tot 85 procent en niet meer op 100 procent", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Wat betreft deze week, die vooraf gaat aan de rentebesluiten van zowel de ECB als de Fed volgende week, is het inflatiecijfer van de eurozone over juni van woensdag een belangrijk aandachtspunt", aldus Van der Meer. Voor vanmiddag staan er vier Amerikaanse macro-economische data op het programma, namelijk de detailhandelsverkopen en de industriële productie over juni, de bedrijfsvoorraden over mei en het vertrouwen van huizenbouwers over juli. De euro noteerde dinsdag vlak op 1,1236 dollar. De Europese munt koerste 0,1 procent lager op 0,8592 Britse pond. Het Britse pond noteerde vlak op 1,3080 dollar. Bron: ABM Financial News

