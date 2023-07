AEX iets boven vorig slot, verlies voor TomTom, NSI en Prosus Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: iStock

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste dinsdagochtend licht hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,1 procent op 774,33 punten. Investment manager Simon Wiersma van ING ziet dat beleggers wat terughoudend zijn, na tegenvallende groeicijfers uit China op maandag. De cijfers versterkten het idee dat de tweede economie van de wereld er minder goed voorstaat dan gehoopt en gedacht, aldus Wiersma. "Dat komt voor ons niet als een verrassing, maar hoe langer nieuwe stimuleringsmaatregelen uitblijven, hoe groter die zorgen zullen worden." Wel zag Wiersma dat de rally op Wall Street maandagavond "gewoon doorgaat". De expert van ING zag dat van de 28 bedrijven uit de S&P 500 circa 82 procent de winstverwachting met gemiddeld ruim 10 procent heeft overtroffen. "Een prima begin van het kwartaalcijferseizoen." Vandaag gaat het cijferseizoen verder met cijfers van onder meer Bank of America, Lockheed Martin en Morgan Stanley. ING verwacht dat de gemiddelde voorziene winstdaling van 7 procent in het tweede kwartaal dan ook zal worden bijgesteld naar iets minder dan 3 procent aan het einde van het cijferseizoen. Beleggingsadviseur Kevin Verstraete van Lynx wees verder nog op uitspraken van de Amerikaanse minister van financiën, Janet Yellen, op maandag. Volgens Yellen is de economie goed op weg om de inflatie naar beneden te krijgen zonder een grote impact te hebben op de arbeidsmarkt. "Dit samen met de dalende rentes van de staatsobligaties zorgde ervoor dat de Amerikaanse indices konden stijgen", aldus Verstraete. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1243. De olieprijzen stegen licht. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen won UMG 1,3 procent. Ook Randstad zat met 1,6 procent in de lift. Prosus was een dissonant met een verlies van 2,5 procent en ook KPN stond onder druk en verloor meer dan een procent. In de AMX noteerden de meeste aandelen binnen een bandbreedte van minder dan een procent ten opzichte van het slot van maandag. TKH schreef 1,5 procent bij. In de AScX steeg Kendrion ruim 2 procent. Vastgoedfonds NSI verloor juist meer dan 3 procent, nadat het aandeel maandag ook al onder druk stond. TomTom gaf bijna 4 procent prijs, na een koerssprong op maandag na cijfers. Azerion leverde zo'n 7 procent in. Bron: ABM Financial News

