Analisten verwachten omzetdaling Randstad Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Randstad heeft naar verwachting over het tweede kwartaal van dit jaar een lagere omzet en lager resultaat weten te realiseren. Dit verwachten dertien analisten die bijdroegen aan de consensus in aanloop naar de publicatie van het kwartaalbericht op dinsdag 26 juli voorbeurs. De omzet komt naar verwachting uit op 6.504 miljoen euro met een autonome daling per werkdag van 4,7 procent en een brutomarge van 20,9 procent. Het onderliggend operationeel resultaat (EBITA) komt volgens de analisten uit op 260 miljoen euro met een bijbehorende marge van 4,0 procent. Over het tweede kwartaal van 2022 kwam de omzet uit op 6.886 miljoen euro, goed voor een autonome groei van 9,1 procent op jaarbasis. De brutomarge bedroeg in het tweede kwartaal van 2022 21,2 procent, het EBITA-resultaat 308 miljoen euro en de bijhorende marge kwam uit op 4,5 procent. Randstad maakt de cijfers over het tweede kwartaal van dit jaar op dinsdag 25 juli voorbeurs bekend. Het aandeel Randstad sloot maandag op een rood Damrak 1,1 procent hoger op 51,64 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.