Novartis verhoogt jaaroutlook

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Novartis heeft de outlook voor 2023 verhoogd en lanceert een aandeleninkoop van 15 miljard dollar. Dit maakte het Zwitserse farmabedrijf dinsdag bekend. Voor dit jaar verwacht Novartis een omzetgroei van 6 tot 9 procent. Eerder werd uitgegaan van een groei van circa 5 procent. Het operationeel resultaat zal naar verwachting dit jaar met 10 tot 14 procent oplopen. Eerder ging Novartis uit van een stijging met 6 tot 9 procent. De aangekondigde aandeleninkoop van 15 miljard dollar wordt naar verwachting eind 2025 afgerond. Het bestuur van Novartis is bovendien akkoord met de afsplitsing van het onderdeel Sandoz. De afronding daarvan staat gepland voor het vierde kwartaal van dit jaar. In augustus vorig jaar kondigde Novartis het voornemen tot een afsplitsing aan, waarbij het de bedoeling was dat Sandoz een notering aan de beurs van Zwitserland en New York zou krijgen. Kwartaalcijfers Over het tweede kwartaal boekte Novartis een nettowinst van 2,3 miljard dollar tegen 1,70 miljard miljard dollar over het tweede kwartaal van 2022. De omzet steeg van 12,8 naar 13,6 miljard dollar en het operationeel resultaat van 2,2 miljard naar 2,9 miljard dollar. De aangepaste winst per aandeel trok aan van 1,56 naar 1,83 dollar. Bron: ABM Financial News

