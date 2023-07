AEX start handelsdag vermoedelijk in het groen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting licht hoger van start. Futures op de AEX index wijzen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,2 procent. Maandag deed de AEX bij de start van de handelsweek onder aanvoering van techaandelen nog een stap terug, met een verlies van 0,7 procent op een slotstand van 773,45 punten. Op een nieuwsluwe handelsdag besloten Europese beleggers zich maandag te richten op flink tegenvallende macrocijfers uit China, die de vrees voor een groeivertraging van de wereldeconomie aanwakkerde. Onder meer de economische groei bleef in het afgelopen kwartaal op jaarbasis steken op 6,3 procent, waar op een groei van 7,3 procent werd gerekend. Op Wall Street waren beleggers positiever gestemd en techbeurs Nasdaq klom zelfs bijna een procent. De winst voor de Dow bleef echter beperkt tot 0,2 procent. Het cijferseizoen komt vandaag goed op gang met cijfers van onder meer Bank of America, Lockheed Martin en Morgan Stanley. Op macro-economisch vlak zullen de detailhandelsverkopen in juni, die inzicht geven in het uitgavenpatroon van de voor de Amerikaanse economie cruciale consument, onder een vergrootglas gelegd worden. De Aziatische beurzen noteren vanochtend overwegend lager maar blijven dichtbij huis, met uitzondering van de Hang Seng index in Hongkong die onder druk van vastgoed- en techaandelen twee procent prijs geeft. De augustus-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot maandagavond in New York 1,7 procent lager op 74,15 dollar. Vanochtend klimt de future met krap een half procent. De euro blijft daarnaast stijgen ten opzichte van de dollar, maar de stijging vlakt wel duidelijk af. Het muntpaar noteert vanochtend op 1,1257, ten opzichte van 1,0850 anderhalve week geleden. Eind vorig jaar stond er nog pariteit op de borden. Bedrijfsnieuws Marel verlengde een bestaande financiering ter waarde van 700 miljoen euro, en sloot een nieuwe financiering af met een waarde van 150 miljoen euro. Pharming droeg Richard Peters voor als de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur. Peters volgt Paul Sekhri op. Slotstanden Wall Street De S&P 500 index steeg maandag 0,4 procent tot 4.522,79 punten, de Dow Jones index won 0,2 procent op 34.585,35 punten en de Nasdaq sloot 0,9 procent hoger op 14.244,95 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.