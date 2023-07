Pharming wil Richard Peters als nieuwe bestuursvoorzitter Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Pharming heeft Richard Peters voorgedragen als de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur. Dit maakt de biotech-onderneming dinsdag bekend. De benoeming geldt, na goedkeuring op een buitengewone aandeelhoudersvergadering, voor een periode van vier jaar. Tot aan de benoeming is Peters toehoorder. Peters volgt Paul Sekhri op. Richard Peters is momenteel niet-uitvoerend bestuurder van Kineta en Aprea Therapeutics en is de oprichter en uitvoerend voorzitter van de private onderneming TellBio. Hij is daarnaast adviseur voor Aura Biosciences. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.