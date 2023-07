Marel sluit nieuwe financiering af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Marel

(ABM FN-Dow Jones) Marel heeft een bestaande financiering verlengd en een nieuwe financiering afgesloten. Dit maakte de fabrikant van onder meer slachtmachines dinsdag bekend. Het bedrijf meldde een verlenging met twee jaar van een aan duurzaamheid gekoppelde doorlopende kredietfaciliteit ter waarde van 700 miljoen euro, die nu afloopt in februari 2027. Daarnaast tekende Marel voor een nieuwe kredietfaciliteit ter waarde van 150 miljoen euro met een looptijd tot en met november 2025. Marel betaalt hiervoor een initiële marge van 250 basispunten bovenop de Secured Overnight Financing Rate (SOFR). De marge zal in lijn met de schuldratio evolueren, aldus Marel. Bron: ABM Financial News

