Europese beurzen openen naar verwachting vlak

(ABM FN) De Europese beurzen gaan dinsdag een vlakke opening tegemoet. IG Markets voorziet een openingswinst van 3 punten voor de Duitse DAX, een plus van 1 punt voor de Franse CAC 40 en een daling van 1 punt voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn maandag lager gesloten na teleurstellende data uit China.

Tegenvallende macro-cijfers uit China werden als een bewijs geïnterpreteerd van het vertragend herstel in China, waardoor de wereldeconomie dit jaar ondermaats dreigt te presteren.

De Chinese economie is in het tweede kwartaal op jaarbasis met 6,3 procent gegroeid, terwijl de markt rekenden op een groei van 6,9 procent. Op kwartaalbasis werd een groei geregistreerd van 0,8 procent, tegen 2,2 procent in het voorgaande kwartaal.

De verliezen op de aandelenmarkten werden echter beperkt door de hoop dat Beijing meer zal gaan doen om het vertrouwen van huishoudens en bedrijven nieuw leven in te blazen om de economie weer op het goede spoor te krijgen.

"Zwakke groei betekent dat Beijing zijn inspanningen zal opvoeren om de financiële omstandigheden verder te versoepelen en de weg vrij te maken voor een sneller herstel. Het tot dusver geïmplementeerde ondersteunend beleid heeft tot dusver weinig effect gehad", zei Swissquote.

Bedrijfsnieuws

Rusland heeft middels een presidentieel decreet de controle overgenomen over Baltika Breweries, de Russische brouwer van Carlsberg, meldde de brouwer zondagavond. Carlsberg kondigde begin 2022 aan dat het zijn activiteiten in Rusland volledig wilde afstoten en tekende vorige maand nog een overeenkomst om de activiteiten te verkopen, onder voorbehoud van wettelijke goedkeuringen. "Na het presidentieel decreet zijn de vooruitzichten voor dit verkoopproces nu hoogst onzeker", zei Carlsberg zondag. Het aandeel daalde maandag 1,8 procent in Kopenhagen.

Afzonderlijk meldde de Franse zuivelproducent Danone zondag kennis te hebben genomen van de beslissing van de Russische autoriteiten om Danone Rusland onder tijdelijk extern bestuur van de Russische autoriteiten te plaatsen. Het bedrijf verwacht geen materiële impact op de financiële outlook voor 2023. Het aandeel verloor 0,6 procent.

In de CAC 40 ging Orange aan kop met een winst van 0,5 procent, Carrefour won 0,2 procent, terwijl LVMH 3,8 procent daalde. Hermes verloor 4,0 procent.

In Frankfurt won Deutsche Bank 2,4 procent. Infineon Technology verloor 1,5 procent. ASML daalde in Amsterdam 3,0 procent. Volgens persbureau Bloomberg dreigen er strengere regels voor het bedrijf uit Veldhoven. ASML zou geen onderhoudsdiensten meer mogen leveren aan Chinese klanten van zijn EUV-machines, wat wijst op een verdere escalatie in de relatie tussen Washington en Peking.

De waarde van Argen-X schoot maandag met 31,6 procent omhoog in Brussel. Het bedrijf publiceerde positieve onderzoeksresultaten van het middel Vyvgart Hytrulo voor de zeldzame ziekte CIDP. Degroof Petercam voorziet dat het middel zowel in de eerstelijns- als de tweedelijnsbehandeling veel zal worden gebruikt en verhoogde het koersdoel van 407,00 naar 424,00 euro. Jefferies trok het koersdoel op van 497,00 naar 513,00 euro. Beide brokers handhaven het koopadvies.

Euro STOXX 50 4.356,79 (-1,0%)

STOXX Europe 600 457,92 (-0,6%)

DAX 16.068,65 (-0,2%)

CAC 40 7.291,66 (-1,1%)

FTSE 100 7.406,42 (-0,4%)

SMI 10.976,20 (-1,2%)

AEX 773,45 (-0,7%)

BEL 20 3.685,24 (+3,4%)

FTSE MIB 28.608,54 (-0,2%)

IBEX 35 9.438,00 (0,0%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures dinsdag vlak.

De Amerikaanse beurzen zijn maandag hoger gesloten.

De winsten werden beperkt door tegenvallende macro-cijfers uit China, waaruit bleek dat de Chinese economie in het tweede kwartaal minder hard is gegroeid dan verwacht.

"Maandagochtend kregen we het Chinese groeicijfer over het tweede kwartaal voorgeschoteld. Het cijfer van een 6,3 procent groei tegenover dezelfde periode vorig jaar, bevestigde het matige effect van de heropening op de Chinese economie. De verwachting was een groei van 7,3 procent", zei econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen. "De komende weken is het afwachten of er nieuwe overheidsteun komt", voegde hij toe.

Op macro-economisch vlak werd maandag tevens bekend dat de index van de Fed voor de industrie in de regio New York in juli is gedaald van 6,6 naar 1,1.

De augustusfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot maandag 1,7 procent, ofwel 1,27 dollar, lager op 74,15 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Op macro-economisch vlak staan dinsdag in de VS een viertal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de detailhandelsverkopen, gevolgd door industriële productiedata, de bedrijfsvoorraden en het vertrouwen van huizenbouwers later op de dag.

Bedrijfsnieuws

Een federaal hof van beroep in de Verenigde Staten heeft vrijdag het verzoek van de Federal Trade Commission om de 69 miljard dollar bedragende overname van Activision Blizzard door Microsoft tijdelijk te blokkeren, afgewezen. Een paar dagen eerder ving de FTC al bot bij de rechtbank in San Francisco met het verzoek de overname te blokkeren, waarna de toezichthouder in beroep ging.

De uitspraak van het 9th Circuit U.S. Court of Appeals op vrijdag betekent dat alleen Britse toezichthouders de deal nog tegen kunnen houden. Vrijdag werd bekend dat de Competition and Markets Authority in het Verenigd Koninkrijk een besluit hierover heeft uitgesteld tot uiterlijk 29 augustus 2023.

Verder maakte Microsoft bekend dat Call of Duty, het populairste computerspel van overnameprooi Activision Blizzard, na afronding van de deal gewoon beschikbaar zal blijven op de PlayStation van Sony.

De advertentie-inkomsten van Twitter zijn met 50 procent gedaald. Dit meldde CEO Elon Musk zaterdagavond. Volgens Musk heeft de microblogdienst ook een negatieve kasstroom omdat de schuldenberg hoog is.

Beter nieuws was er dit weekend voor Musk bij zijn andere bedrijf, Tesla, waar de eerste Cybertruck van de band rolde. Het aandeel steeg 3,0 procent.

BridgeBio Pharma steeg bijna 80,0 procent, nadat het farmabedrijf met positieve onderzoeksdata kwam voor een mogelijke behandeling tegen hartfalen.

S&P 500 index 4.522,79 (+0,4%)

Dow Jones index 34.585,35 (+0,2%)

Nasdaq Composite 14.244,95 (+0,9%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden dinsdag overwegend lager.

Nikkei 225 32.411,37 (+0,1%)

Shanghai Composite 3.198,26 (-0,4%)

Hang Seng 18.993,29 (-2,2%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1250. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag bewoog het muntpaar nog op 1,1244 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1238 op de borden.

USD/JPY Yen 138,44

EUR/USD Euro 1,1250

EUR/JPY Yen 155,78

MACRO-AGENDA:

14:30 Detailhandelsverkopen - Juni (VS)

15:15 Industriële productie - Juni (VS)

16:00 Bedrijfsvoorraden - Mei (VS)

16:00 Vertrouwen huizenbouwers - Juli (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Novartis - Cijfers tweede kwartaal (Zwi)

13:00 Abbott Laboratories - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Bank of America - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Lockheed Martin - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Morgan Stanley - Cijfers tweede kwartaal (VS)