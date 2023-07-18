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Beursagenda: buitenlandse fondsen

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Beursagenda: buitenlandse fondsen
Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Hieronder volgen de belangrijkste items op de internationale bedrijfsagenda tot en met dinsdag 25 juli 2023:

DINSDAG 18 JULI 2023
07:00 Novartis - Cijfers tweede kwartaal (Zwi)
13:00 Abbott Laboratories - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Bank of America - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Lockheed Martin - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Morgan Stanley - Cijfers tweede kwartaal (VS)

WOENSDAG 19 JULI 2023
13:00 Goldman Sachs - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Halliburton - Cijfers tweede kwartaal (VS)
22:00 IBM - Cijfers tweede kwartaal (VS)
22:00 Netflix - Cijfers tweede kwartaal (VS)
22:00 Tesla - Cijfers tweede kwartaal (VS)

DONDERDAG 20 JULI 2023
07:00 SAP - Cijfers tweede kwartaal (Dld)
13:00 American Airlines - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Johnson & Johnson - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 ManpowerGroup - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Philip Morris - Cijfers tweede kwartaal (VS)

VRIJDAG 21 JULI 2023
13:00 American Express - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 PPG - Cijfers tweede kwartaal (VS)

MAANDAG 24 JULI 2023
08:00 Ryanair - Cijfers eerste kwartaal (VK)
22:00 NXP Semiconductors - Cijfers tweede kwartaal (VS)

DINSDAG 25 JULI 2023
13:00 3M - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 General Electric - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 General Motors - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Kraft Heinz - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Kimberly-Clark - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Sherwin-Williams - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Verizon - Cijfers tweede kwartaal (VS)
15:00 Nucor - Cijfers tweede kwartaal (VS)
22:00 Alphabet - Cijfers tweede kwartaal (VS)
22:00 Microsoft - Cijfers vierde kwartaal (VS)
22:00 Snap - Cijfers tweede kwartaal (VS)
22:00 Texas Instruments - Cijfers tweede kwartaal (VS)
22:00 Visa - Cijfers tweede kwartaal (VS)

Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

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