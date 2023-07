Olieprijs lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is maandag lager gesloten, na teleurstellende Chinese data. De Chinese economie is in het tweede kwartaal op jaarbasis met 6,3 procent gegroeid, terwijl de markt rekenden op een groei van 6,9 procent. Op kwartaalbasis werd een groei geregistreerd van 0,8 procent, tegen 2,2 procent in het voorgaande kwartaal. De tegenvallende data zetten analisten ertoe om de prognoses voor de op één na grootste economie ter wereld naar beneden bij te stellen. Teleurstelling over het herstel van China na het opheffen van de strikte coronavirusmaatregelen wordt genoemd als een belangrijke drukkende factor op de olieprijs. De olieprijs is echter al drie weken achter elkaar gestegen. De winst van vorige week was met name het resultaat van een zwakke dollar, vanwege de verwachting dat de Fed het eind van zijn renteverhogingscyclus nadert. Productieverlagingen van Saoedi-Arabië en Rusland hebben ook geholpen bij het stimuleren van de olieprijs, terwijl het in de verwachting ligt dat in de tweede helft van dit jaar sprake zal zijn van een tekort. "Terwijl de transportactiviteit en de vraag voldoen aan de verwachtingen, zouden handelaren zich steeds meer zorgen kunnen gaan maken dat tekenen van vertragingen in de bredere economie de vraag vanaf het derde kwartaal zullen gaan beïnvloeden", zei analist Stephen Innes van SPI Asset Management. De augustusfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot maandag 1,7 procent, ofwel 1,27 dollar, lager op 74,15 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

