Wall Street koerst af op hoger slot

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden maandag hoger met nog een paar uur handel te gaan, ondanks tegenvallende Chinese macro-cijfers.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,3 procent tot 4.519,00 punten, de Dow Jones index won 0,2 procent op 34.590,59 punten en de Nasdaq noteerde 0,7 procent hoger op 14.212,59 punten.

De winsten werden beperkt door tegenvallende macro-cijfers uit China, waaruit bleek dat de Chinese economie in het tweede kwartaal minder hard is gegroeid dan verwacht.

"Maandagochtend kregen we het Chinese groeicijfer over het tweede kwartaal voorgeschoteld. Het cijfer van een 6,3 procent groei tegenover dezelfde periode vorig jaar, bevestigde het matige effect van de heropening op de Chinese economie. De verwachting was een groei van 7,3 procent", zei econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen. "De komende weken is het afwachten of er nieuwe overheidsteun komt", voegde hij toe.

Op macro-economisch vlak werd maandag tevens bekend dat de index van de Fed voor de industrie in de regio New York in juli is gedaald van 6,6 naar 1,1.

De euro/dollar noteerde op 1,1235. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1233 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,1227 op de borden.

Olie noteerde maandag tot 1,7 procent lager.

Op macro-economisch vlak staan dinsdag in de VS een viertal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de detailhandelsverkopen, gevolgd door industriële productiedata, de bedrijfsvoorraden en het vertrouwen van huizenbouwers later op de dag.



Bedrijfsnieuws

Een federaal hof van beroep in de Verenigde Staten heeft vrijdag het verzoek van de Federal Trade Commission om de 69 miljard dollar bedragende overname van Activision Blizzard door Microsoft tijdelijk te blokkeren, afgewezen. Een paar dagen eerder ving de FTC al bot bij de rechtbank in San Francisco met het verzoek de overname te blokkeren, waarna de toezichthouder in beroep ging.

De uitspraak van het 9th Circuit U.S. Court of Appeals op vrijdag betekent dat alleen Britse toezichthouders de deal nog tegen kunnen houden. Vrijdag werd bekend dat de Competition and Markets Authority in het Verenigd Koninkrijk een besluit hierover heeft uitgesteld tot uiterlijk 29 augustus 2023.

Verder maakte Microsoft bekend dat Call of Duty, het populairste computerspel van overnameprooi Activision Blizzard, na afronding van de deal gewoon beschikbaar zal blijven op de PlayStation van Sony.

De advertentie-inkomsten van Twitter zijn met 50 procent gedaald. Dit meldde CEO Elon Musk zaterdagavond. Volgens Musk heeft de microblogdienst ook een negatieve kasstroom omdat de schuldenberg hoog is.

Beter nieuws was er dit weekend voor Musk bij zijn andere bedrijf, Tesla, waar de eerste Cybertruck van de band rolde. Het aandeel steeg 1,9 procent.

BridgeBio Pharma steeg 80,5 procent, nadat het farmabedrijf met positieve onderzoeksdata kwam voor een mogelijke behandeling tegen hartfalen.