Europese beurzen lager gesloten

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn maandag lager gesloten na teleurstellende data uit China. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,6 procent tot 457,92 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,2 procent op 16.068,65 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 1,1 procent op 7.291,66 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,4 procent lager op 7.406,42 punten. Tegenvallende macro-cijfers uit China werden als een bewijs geïnterpreteerd van het vertragend herstel in China, waardoor de wereldeconomie dit jaar ondermaats dreigt te presteren. De Chinese economie is in het tweede kwartaal op jaarbasis met 6,3 procent gegroeid, terwijl de markt rekenden op een groei van 6,9 procent. Op kwartaalbasis werd een groei geregistreerd van 0,8 procent, tegen 2,2 procent in het voorgaande kwartaal. De verliezen op de aandelenmarkten werden echter beperkt door de hoop dat Beijing meer zal gaan doen om het vertrouwen van huishoudens en bedrijven nieuw leven in te blazen om de economie weer op het goede spoor te krijgen. "Zwakke groei betekent dat Beijing zijn inspanningen zal opvoeren om de financiële omstandigheden verder te versoepelen en de weg vrij te maken voor een sneller herstel. Het tot dusver geïmplementeerde ondersteunend beleid heeft tot dusver weinig effect gehad", zei Swissquote. De euro/dollar noteerde op 1,1238. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1234 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,1227 op de borden. Olie noteerde maandag tot een half procent lager. Bedrijfsnieuws Rusland heeft middels een presidentieel decreet de controle overgenomen over Baltika Breweries, de Russische brouwer van Carlsberg, meldde de brouwer zondagavond. Carlsberg kondigde begin 2022 aan dat het zijn activiteiten in Rusland volledig wilde afstoten en tekende vorige maand nog een overeenkomst om de activiteiten te verkopen, onder voorbehoud van wettelijke goedkeuringen. "Na het presidentieel decreet zijn de vooruitzichten voor dit verkoopproces nu hoogst onzeker", zei Carlsberg zondag. Het aandeel daalde maandag 1,8 procent in Kopenhagen. Afzonderlijk meldde de Franse zuivelproducent Danone zondag kennis te hebben genomen van de beslissing van de Russische autoriteiten om Danone Rusland onder tijdelijk extern bestuur van de Russische autoriteiten te plaatsen. Het bedrijf verwacht geen materiële impact op de financiële outlook voor 2023. Het aandeel verloor 0,6 procent. In de CAC 40 ging Orange aan kop met een winst van 0,5 procent, Carrefour won 0,2 procent, terwijl LVMH 3,8 procent daalde. Hermes verloor 4,0 procent. In Frankfurt won Deutsche Bank 2,4 procent. Infineon Technology verloor 1,5 procent. ASML daalde in Amsterdam 3,0 procent. Volgens persbureau Bloomberg dreigen er strengere regels voor het bedrijf uit Veldhoven. ASML zou geen onderhoudsdiensten meer mogen leveren aan Chinese klanten van zijn EUV-machines, wat wijst op een verdere escalatie in de relatie tussen Washington en Peking. De waarde van Argen-X schoot maandag met 31,6 procent omhoog in Brussel. Het bedrijf publiceerde positieve onderzoeksresultaten van het middel Vyvgart Hytrulo voor de zeldzame ziekte CIDP. Degroof Petercam voorziet dat het middel zowel in de eerstelijns- als de tweedelijnsbehandeling veel zal worden gebruikt en verhoogde het koersdoel van 407,00 naar 424,00 euro. Jefferies trok het koersdoel op van 497,00 naar 513,00 euro. Beide brokers handhaven het koopadvies. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,2 procent hoger op 4.516,25 punten. De Dow Jones index steeg 0,2 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,6 procent in het groen. Bron: ABM Financial News

