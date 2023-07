Yellen verwacht geen recessie in VS - media

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse minister van financiën, Janet Yellen, verwacht niet dat de economie in de Verenigde Staten in een recessie zal belanden, gezien de kracht van de arbeidsmarkt en afkoelende inflatie. Dit zei Yellen maandag in een interview voor Bloomberg Television.



"Ik denk dat we op de goede weg zijn om de inflatie omlaag te brengen," zei Yellen. "De meest recente inflatiecijfers waren heel bemoedigend." Ze voegde eraan toe: "Ik denk dat we in de Verenigde Staten op de goede weg zijn."



Vorige week werd bekend dat de Amerikaanse consumentenprijzen in juni met slechts 0,2 procent zijn gestegen en dat de inflatie is afgenomen tot het laagste niveau sinds 2021. De groothandelsprijzen zijn nog verder gedaald en de producentenprijsindex is het afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven.



Economen zien daardoor een grotere kans dat de Federal Reserve niet "op de rem hoefde te trappen" om de prijsdruk onder controle te krijgen.



Over de tegenvallende groeicijfers uit China zei Yellen maandag dat een trage groei daar een aantal "negatieve overloopeffecten" kan hebben voor de VS.

