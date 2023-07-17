(ABM FN-Dow Jones) Hieronder volgen de belangrijkste items op de internationale bedrijfsagenda tot en met dinsdag 25 juli 2023:
DINSDAG 18 JULI 2023
07:00 Novartis - Cijfers tweede kwartaal (Zwi)
13:00 Abbott Laboratories - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Bank of America - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Lockheed Martin - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Morgan Stanley - Cijfers tweede kwartaal (VS)
WOENSDAG 19 JULI 2023
13:00 Goldman Sachs - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Halliburton - Cijfers tweede kwartaal (VS)
22:00 IBM - Cijfers tweede kwartaal (VS)
22:00 Netflix - Cijfers tweede kwartaal (VS)
22:00 Tesla - Cijfers tweede kwartaal (VS)
DONDERDAG 20 JULI 2023
07:00 SAP - Cijfers tweede kwartaal (Dld)
13:00 American Airlines - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Johnson & Johnson - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 ManpowerGroup - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Philip Morris - Cijfers tweede kwartaal (VS)
VRIJDAG 21 JULI 2023
13:00 American Express - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 PPG - Cijfers tweede kwartaal (VS)
MAANDAG 24 JULI 2023
08:00 Ryanair - Cijfers eerste kwartaal (VK)
22:00 NXP Semiconductors - Cijfers tweede kwartaal (VS)
DINSDAG 25 JULI 2023
Bron: ABM Financial News
13:00 3M - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 General Electric - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 General Motors - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Kraft Heinz - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Kimberly-Clark - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Sherwin-Williams - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Verizon - Cijfers tweede kwartaal (VS)
15:00 Nucor - Cijfers tweede kwartaal (VS)
22:00 Alphabet - Cijfers tweede kwartaal (VS)
22:00 Microsoft - Cijfers vierde kwartaal (VS)
22:00 Snap - Cijfers tweede kwartaal (VS)
22:00 Texas Instruments - Cijfers tweede kwartaal (VS)
22:00 Visa - Cijfers tweede kwartaal (VS)