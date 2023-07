Wall Street koerst op licht lagere opening af

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag een terughoudende opening tegemoet, na de sterke prestaties van vorige week. In aanloop naar de openingsbel noteren de futures op de S&P 500 0,2 procent lager.

Wall Street trok zich vrijdag in eerste instantie nog op aan meevallende kwartaalcijfers van een drietal grote Amerikaanse banken en optimisme over de Amerikaanse economie. Echter, gedurende de tweede helft van de handelsdag zag de markt zijn winsten vervliegen.

De verwachtingen voor dit cijferseizoen zijn overigens bescheiden, waarbij analisten volgens FactSet een daling van de S&P 500-winst met ongeveer 7 procent op jaarbasis voorspellen.

Ondertussen is de Amerikaanse economie veerkrachtig gebleken ondanks hogere rentetarieven, wat de hoop doet toenemen dat de Federal Reserve de inflatie kan bedwingen zonder een recessie te veroorzaken.

"Amerikaanse macro-data zijn bemoedigend en de kans dat de Fed streeft naar een zachte landing, wordt groter naarmate de data een veerkrachtige groei en dalende inflatie laten zien", zei UBS.

In de regio New York is het relatieve niveau van de algemene bedrijfsomstandigheden licht gestegen. Dit bleek maandag uit de publicatie van de zogenoemde Empire State Index.

De index daalde van plus 6,6 in juni naar een kleine plus van 1,1 in juli. Economen rekenden vooraf op een daling tot –4,3.

Een cijfer boven nul betekent dat de meeste geraadpleegde managers bij industriële bedrijven de marktomstandigheden positief beoordelen. Een negatief cijfer wijst erop dat de beoordelingen overwegend pessimistisch zijn.

Later deze week krijgen beleggers een stroom aan bedrijfscijfers te verwerken, onder andere van veel Amerikaanse banken en techzwaargewichten als Netflix en Tesla.

De euro/dollar noteert maandagmiddag op 1,1233.

De prijs van WTI-olie daalde met 1,2 procent en kostte 74,46 dollar. De prijs staat onder druk na tegenvallende groeicijfers in China. In China werd vanochtend onder meer bekend dat de economie in het tweede kwartaal op jaarbasis met 6,3 procent is gegroeid. Dit is beduidend lager dan de groei van ongeveer 7,0 procent waar analisten, gepolst door persbureau Reuters, op rekenden.

Bedrijfsnieuws

Een federaal hof van beroep in de Verenigde Staten heeft vrijdag het verzoek van de Federal Trade Commission om de 69 miljard dollar bedragende overname van Activision Blizzard door Microsoft tijdelijk te blokkeren, afgewezen. Een paar dagen eerder ving de FTC al bot bij de rechtbank in San Francisco met het verzoek de overname te blokkeren, waarna de toezichthouder in beroep ging.

De uitspraak van het 9th Circuit U.S. Court of Appeals op vrijdag betekent dat alleen Britse toezichthouders de deal nog tegen kunnen houden. Vrijdag werd bekend dat de Competition and Markets Authority in het Verenigd Koninkrijk een besluit hierover heeft uitgesteld tot uiterlijk 29 augustus 2023.

Verder maakte Microsoft bekend dat Call of Duty, het populairste computerspel van overnameprooi Activision Blizzard, na afronding van de deal gewoon beschikbaar zal blijven op de PlayStation van Sony.

De advertentie-inkomsten van Twitter zijn met 50 procent gedaald. Dit meldde CEO Elon Musk zaterdagavond. Volgens Musk heeft de microblogdienst ook een negatieve kasstroom omdat de schuldenberg hoog is.

Twitter moet "een positieve cashflow bereiken voordat we de luxe hebben van iets anders," zei Musk in een tweet.

In april zei Musk nog dat het bedrijf "ruwweg break-even" draaide omdat adverteerders die het platform na zijn overname hadden verlaten, terugkeerden.

De slechte cijfers komen op het moment dat Facebook-moeder Meta een eigen microblogdienst heeft gelanceerd, Threads. In de dagen na de lancering eerder deze maand, liep het aantal gebruikers van Threads op naar 100 miljoen.

Beter nieuws was er dit weekend voor Musk bij zijn andere bedrijf, Tesla, waar de eerste Cybertruck van de band rolde.

Ook goed nieuws voor aandeelhouders van BridgeBio Pharma. De aandelen stegen voorbeurs maar liefst 63 procent, nadat het farmabedrijf met positieve onderzoeksdata kwam voor een mogelijke behandeling tegen hartfalen.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag nagenoeg vlak geëindigd. De S&P 500 verloor 0,1 procent op 4.505,42 punten, de Dow Jones index steeg 0,3 procent op 34.509,03 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent lager op 14.138,57 punten.