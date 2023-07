Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese aandelenmarkten noteren rond het middaguur lager. De Stoxx Europe 600 index verliest 0,6 procent op 457,99 punten, de Duitse DAX daalt 0,5 procent op 16.020,83 punten, de Franse CAC 40 noteert 1,2 procent lager op 7.287,63 punten en de Britse FTSE 100 levert 0,4 procent in op 7.407,03 punten.



De nieuwe beursweek begint terughoudend, nadat er vorige week nog mooie winsten werden behaald, toen bleek dat de inflatie in de VS verder is afgekoeld.



Chinese groeidata vielen vanochtend tegen. De groei van 6,3 procent in het tweede kwartaal kwam onder de verwachting van 6,9 procent uit. Verder stegen de Chinese detailhandelsverkopen in juni minder hard, maar was de industriële productie in dezelfde maand wel sterk.



"Wij denken dat handelaren niet overdreven pessimistisch moeten zijn over de Chinese economische cijfers, omdat de Chinese centrale bank volledig achter groeigerelateerd beleid staat en het juiste beleid voert om de groei te stimuleren", zei marktanalist Naeem Aslam van Zaye Capital Markets.



De Chinese data zetten de olieprijzen onder druk. Een vat WTI werd bijna 2 procent goedkoper op 74 dollar per vat.



Op geopolitiek vlak werd bekend dat Rusland uit de graandeal met Oekraïne stapt. Ook heeft Moskou de controle overgenomen bij de Russische activiteiten van Carlsberg en Danone. In de oorlog met Oekraïne vond vanochtend een aanval plaats op de Krimbrug, die het vasteland van Rusland met de Krim verbindt.



Op macro-economisch vlak is het maandag verder rustig. Later in de week staan belangrijke inflatiedata op de rol van het Verenigd Koninkrijk. De markt sluit niet uit dat de Bank of England de rente begin volgende maand opnieuw met 50 basispunten zal verhogen als de inflatie niet snel afkoelt.



De euro/dollar noteerde aan het begin van de middag op 1,1241. Op korte termijn lijkt de rek voor de euro/dollar er wel een beetje uit en ligt een correctie voor de euro op de loer, volgens ING.



Bedrijfsnieuws



Rusland heeft middels een presidentieel decreet de controle overgenomen over Baltika Breweries, de Russische brouwer van Carlsberg, meldde de brouwer zondagavond. Carlsberg kondigde begin 2022 aan dat het zijn activiteiten in Rusland volledig wilde afstoten en tekende vorige maand nog een overeenkomst om de activiteiten te verkopen, onder voorbehoud van wettelijke goedkeuringen. "Na het presidentieel decreet zijn de vooruitzichten voor dit verkoopproces nu hoogst onzeker", zei Carlsberg zondag. Het aandeel daalde maandag 3 procent in Kopenhagen.



Afzonderlijk meldde de Franse zuivelproducent Danone zondag kennis te hebben genomen van de beslissing van de Russische autoriteiten om Danone Rusland onder tijdelijk extern bestuur van de Russische autoriteiten te plaatsen. Het bedrijf verwacht geen materiële impact op de financiële outlook voor 2023. Het aandeel reageerde in Parijs nauwelijks op het nieuws.



In de CAC 40 stonden luxemerken als Hermes, Kering, L'Oreal en LVMH onder druk, als gevolg van de tegenvallende Chinese groeidata. LVMH en Hermes verloren daarbij ruim 4 procent.



De winsten in Parijs waren maandag redelijk bescheiden, alleen Sanofi en Orange wisten meer dan een half procent te stijgen.



Europese financials stonden wel in het groen. In Frankfurt won Deutsche Bank bijna anderhalf procent en Commerzbank circa een procent. Infineon was hekkensluiter in de DAX, met een verlies van 2,5 procent. Ook ASMI en ASML verloren in Amsterdam terrein.



De waarde van Argen-X schoot maandag met 25 procent omhoog in Brussel. Het bedrijf publiceerde positieve onderzoeksresultaten van het middel Vyvgart Hytrulo voor de zeldzame ziekte CIDP. Degroof Petercam voorziet dat het middel zowel in de eerstelijns- als de tweedelijnsbehandeling veel zal worden gebruikt en verhoogde het koersdoel van 407,00 naar 424,00 euro. Jefferies trok het koersdoel op van 497,00 naar 513,00 euro. Beide brokers handhaven het koopadvies.



Futures Wall Street



De Amerikaanse beurzen gaan maandag een lichtrode opening tegemoet. Futures op de S&P 500 noteren rond lunchtijd 0,2 procent lager.



De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag lager gesloten. De S&P 500 index daalde 0,1 procent tot 4.505,42 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 34.509,03 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent lager op 14.113,70 punten.

Bron: ABM Financial News