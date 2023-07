Russische brouwer Carlsberg onder staatscontrole Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Rusland heeft middels een presidentieel decreet de controle overgenomen over Baltika Breweries, de Russische brouwer van Carlsberg. Dit meldde de Deense bierbrouwer zondagavond. Carlsberg zal de juridische en operationele gevolgen beoordelen en alle nodige acties ondernemen, aldus het bedrijf, dat niet officieel op de hoogte werd gesteld door Moskou. "De Carlsberg Group heeft in Rusland volgens de lokale regels en voorschriften gewerkt en vindt deze ontwikkeling onverwacht", aldus het bedrijf in een verklaring. Carlsberg kondigde begin 2022 aan dat het zijn activiteiten in Rusland volledig wilde afstoten en tekende vorige maand nog een overeenkomst om de activiteiten onder voorbehoud van wettelijke goedkeuringen te verkopen. "Na het presidentieel decreet zijn de vooruitzichten voor dit verkoopproces nu hoogst onzeker", zei Carlsberg zondag. Afzonderlijk meldde de Franse zuivelproducent Danone zondag kennis te hebben genomen van de beslissing van de Russische autoriteiten om Danone Rusland onder tijdelijk extern bestuur van de Russische autoriteiten te plaatsen. Danone zal "alle nodige maatregelen nemen om haar rechten als aandeelhouder van Danone Rusland te beschermen en de continuïteit van de activiteiten van het bedrijf te waarborgen in het belang van alle belanghebbenden, in het bijzonder haar werknemers", aldus het bedrijf, dat geen materiële impact verwacht op de financiële outlook voor 2023. In oktober vorig jaar startte Danone een proces om de controle over haar EDP Business in Rusland over te dragen, dat volgens planning verloopt. Eerder dit jaar werden al de Russische dochterondernemingen van het Duitse Uniper en het Finse Fortum onder staatscontrole geplaatst, als vergelding voor de vlucht van westerse bedrijven uit Rusland na de invasie van Oekraïne. Bron: ABM Financial News

