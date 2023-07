Valuta: dollar kan aan kracht winnen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De dollar staat momenteel onder druk ten opzichte van de euro, maar kan aan kracht winnen terwijl beleggers wat voorzichtiger worden in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve volgende week. Dit zeiden valutastrategen van ING maandag. De Fed zal de rente vermoedelijk verhogen en het is de vraag of er niet nog meer renteverhogingen volgen in de komende maanden. "De kerninflatie daalt, maar de banenmarkt blijft erg krap en andere economische indicatoren blijven veerkrachtig", aldus ING. Daarbij toont de dotplot nog een verhoging tot de piek is bereikt en Fed-voorzitter Jerome Powell zal zich wellicht havikistisch opstellen en duidelijk maken dat een renteverlaging er voorlopig niet inzit. Op korte termijn lijkt de rek voor de euro/dollar er wel een beetje uit en ligt een correctie voor de euro op de loer, volgens ING. Ook Rabobank rekent op herstel van de dollar, waarbij de 'veilige haven'-munt kan gaan profiteren wanneer de zorgen over een Amerikaanse recessie richting het eind van het jaar toenemen. Bovendien zou de euro na de zomer onder druk kunnen komen te staan, nu de renteverhogingscyclus van de Europese Centrale Bank op zijn eind loopt. Rabobank verwacht dat de euro/dollar in de komende drie maanden daalt tot 1,08 en in de komende zes maanden tot 1,06. Maandagochtend noteerde het muntpaar op 1,1240. Ten opzichte van de Chinese yuan won de dollar maandag terrein, op 7,1714. Chinese groeidata stelden teleur. De groei van 6,3 procent in het tweede kwartaal kwam onder de verwachting van 6,9 procent uit. Verder stegen de Chinese detailhandelsverkopen in juni minder hard, maar was de industriële productie in dezelfde maand wel sterk. Bron: ABM Financial News

