Koers TomTom spuit met 10% omhoog op licht lager Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen noteren maandag richting het einde van de ochtendhandel lager. De AEX index daalde 0,3 procent naar 776,65 punten.

Vorige week steeg de AEX index meer dan 3 procent naar 778,93 punten, dankzij optimisme over de renteontwikkeling. Dit was de hoogste slotstand van 2023.

“Aandelen en obligaties zitten in de lift, omdat de economische data erop wijzen dat de inflatie snel daalt, terwijl de arbeidsmarkt sterk blijft", zei analist Bill Merz van U.S. Bank Wealth Management.

“Beleggers rekenen nu nog maar op één renteverhoging van de Federal Reserve, voordat de Fed begin 2024 begint met het doorvoeren van renteverlagingen. Dit vooruitzicht kan een sterke periode voor aandelen inluiden”, aldus Merz.

In China werd vanochtend bekend dat de economie in het tweede kwartaal op jaarbasis met 6,3 procent is gegroeid, beduidend lager dan de 7,3 procent waar analisten op rekenden. Ook bleek de werkloosheid onder jongeren in juni met 21,3 procent is gestegen naar de hoogste stand ooit.

De Shanghai Composite verloor maandag ruim een procent, terwijl de beurs in Hongkong gesloten bleef vanwege een naderende tyfoon.

De macro-economische agenda en de bedrijfsagenda zijn vandaag verder matig gevuld. Later deze week krijgen beleggers evenwel een stroom aan bedrijfscijfers te verwerken. Deze week zullen vooral meer banken in de Verenigde Staten met resultaten komen.

De olieprijzen daalden ongeveer 1,5 procent na tegenvallende groeicijfers in China. Een vat Brentolie noteerde op 78,58 dollar.

De euro/dollar noteerde licht hoger op 1,1244.

De Amerikaanse futures wijzen op een vlakke opening. Vanmiddag zal er in de VS aandacht zijn voor de stand van de Empire State Index over juli.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen won KPN ruim 1 procent.

De banken ABN Amro en ING stegen beide 0,8 procent en Philips wist vanochtend 0,7 procent bij te schrijven. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op een koopaanbeveling van Goldman Sachs voor Philips.

ASML noteerde 1,6 procent lager. Volgens persbureau Bloomberg dreigen er strengere regels voor het bedrijf uit Veldhoven. ASML zou geen onderhoudsdiensten meer mogen leveren aan Chinese klanten van zijn EUV-machines, wat wijst op een verdere escalatie in de relatie tussen Washington en Peking.

Shell wist niet te profiteren van een koersdoelverhoging van ING naar 31,30 euro en daalde met 0,9 procent. Arcelor Mittal daalde 0,4 procent na een koersdoelverlaging van ING van 40,00 naar 38,00 euro.

In de AMX won Galapagos 2,4 procent. Wellicht profiteert het aandeel van het goede nieuws bij sectorgenoot ArgenX. Dat aandeel stijgt maar liefst met 25 procent nadat het Belgische bedrijf positieve onderzoeksresultaten heeft gepubliceerd met zijn Adhere studie naar Vyvgart Hytrulo voor de behandeling van patiënten met zeldzame ziekte CIDP.

Allfunds en Aperam daalden met respectievelijk 2,1 en 1,2 procent.

In de AScX steeg TomTom met 10 procent. De navigatiespecialist dook in het tweede kwartaal zoals verwacht weer in de rode cijfers, door hogere kosten, maar verhoogde wel zijn omzetverwachting voor het hele jaar. Voor 2023 gaat TomTom uit van een omzet van 570 tot 600 miljoen euro, in plaats van de vorige outlook van 540 tot 580 miljoen euro.

De aandelen Vastned en Ebusco daalden beide ongeveer 2 procent.