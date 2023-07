ING verlaagt koersdoel ArcelorMittal Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft maandag het koersdoel voor ArcelorMittal verlaagd van 40,00 naar 38,00 euro, maar herhaalde het koopadvies. Analist Stijn Demeester rekent op een solide tweede kwartaal, maar hij is voorzichtiger ten aanzien van de tweede jaarhelft. Hij wijst in zijn rapport op de zwakkere prijzen voor staal en ijzererts. Ook voegde Demeester de overname van CSP Steel in Brazilië in zijn taxaties. Het aandeel ArcelorMittal blijft volgens de analist koopwaardig, dankzij de aantrekkelijke waardering ten opzichte van sectorgenoten en de aanhoudende aandeleninkoopprogramma's van de staalreus. Het aandeel ArcelorMittal noteert maandag 0,1 procent hoger op 24,98 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.