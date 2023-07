ING verhoogt koersdoel Shell Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Shell

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft maandag het koersdoel voor Shell verhoogd van 30,40 naar 31,30 euro met een herhaling van het koopadvies. "We blijven positief over Shell na de beleggersdag van 14 juni", schreef analist Quirijn Mulder maandag in een rapport. Onder de nieuwe CEO, Wael Sawan, zal er volgens de analist meer focus komen op betere prestaties, meer discipline en wordt de portefeuille geoptimaliseerd. Daardoor zullen de prestaties van Shell verbeteren, vooral ten opzichte van sectorgenoten, aldus Mulder, die verder ook te spreken is over de betere beloning voor aandeelhouders. Mulder vindt Shell momenteel relatief laag gewaardeerd. Een premie van 10 procent is in de ogen van de analist gerechtvaardigd, onder meer dankzij de blootstelling van Shell aan gas. Het aandeel Shell noteert maandag 0,5 procent lager op 27,21 euro. Bron: ABM Financial News

