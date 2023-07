AEX lager van start gegaan, koerssprong voor TomTom na cijfers Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste maandag kort na de beursgong ruim een half procent lager op 774,58 punten, terwijl de Midkap ook ruim een half procent prijs gaf. Onder de hoofdaandelen verloren Shell en ASML tot anderhalf procent. KPN was met een winst van krap een procent één van de weinige stijgers. In de AMX verloor Aalberts krap twee procent. In de AScX won TomTom maar liefst 11 procent. De navigatiespecialist dook in het tweede kwartaal zoals verwacht weer in de rode cijfers, door hogere kosten, maar verhoogde wel zijn omzetverwachting voor het hele jaar. Voor 2023 gaat TomTom uit van een omzet van 570 tot 600 miljoen euro, in plaats van de vorige outlook van 540 tot 580 miljoen euro. Update: om juiste koers KPN te geven. Bron: ABM Financial News

