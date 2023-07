Deutsche Bank verlaagt koersdoel Just Eat Take Away Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft het koersdoel voor Just Eat Takeaway verlaagd van 35,00 euro naar 25,00 euro, maar handhaafde het koopadvies. Dat bleek maandag uit een analistenrapport. Analist Silvea Cuneo verwacht dat de maaltijdbezorger tegelijk met de resultaten op 26 juli de doelstellingen voor winstgevendheid en cashflow zal bevestigen. Deze geruststelling komt wel bij een kwartaal waarin de bruto transactiewaarde (GTV) naar verwachting is gedaald vergeleken met een jaar eerder, ook al is het tempo beter dan in het voorgaande kwartaal, aldus de analist. De zwakte van het aandeel dit jaar weerspiegelt volgens Cuneo zorgen over de consumentenvraag en de bredere macro-economische ontwikkelingen. De analist veronderstelt dat de verwachtingen goed zijn bijgesteld en ziet het glas als halfvol.



Deutsche Bank ziet ruimte om het aandeel opnieuw te beoordelen zodra de groei terugkeert. JET handelt op basis van EV/EBITDA met korting en zijn Amerikaanse activiteiten zijn momenteel een gratis optie, aldus Cuneo. Het aandeel Just Eat Takeway sloot vrijdag 1 procent lager op 15,18 euro. Bron: ABM Financial News

