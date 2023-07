AEX start handelsweek naar verwachting in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag lager van start. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong 0,8 procent in het rood.

Afgelopen week steeg de AEX index nog 3,4 procent naar 778,93 punten, dankzij optimisme over de renteontwikkeling. Dit was de hoogste slotstand van 2023.

“Aandelen en obligaties zitten in de lift, omdat de economische data erop wijzen dat de inflatie snel daalt, terwijl de arbeidsmarkt sterk blijft", zei analist Bill Merz van U.S. Bank Wealth Management.

“Beleggers rekenen nu nog maar op één renteverhoging van de Federal Reserve, voordat de Fed begin 2024 begint met het doorvoeren van renteverlagingen. Dit vooruitzicht kan een sterke periode voor aandelen inluiden”, aldus Merz.

Wall Street kreeg afgelopen week bovendien een duw in de rug door een bemoedigende start van het cijferseizoen. Financiële waarden kregen overwegend applaus voor hun cijfers en verzekeringsgigant UnitedHealth won zelfs meer dan zeven procent na het overtreffen van de verwachtingen.

“De inkomsten van de grote banken, en dan met name JPMorgan, zijn behoorlijk veerkrachtig", zei analist Scott Ladner van Horizon Investments.

“We zien op dit moment dat het percentage wanbetalers nog steeds historisch ongelooflijk laag is en er zijn nog geen signalen dat dit snel zal veranderen. Dat is een goed teken voor de consument en de economie”, voegde Ladner eraan toe.

De verwachtingen voor dit cijferseizoen zijn overigens bescheiden, waarbij analisten volgens FactSet een daling van de S&P 500-winst met ongeveer 7 procent op jaarbasis voorspellen.

In China werd vanochtend onder meer bekend dat de economie in het tweede kwartaal op jaarbasis met 6,3 procent is gegroeid. Dit is beduidend lager dan de groei van 7,3 procent waar analisten, gepolst door persbureau Reuters, op rekenden.

Ook werd bekend dat de werkloosheid onder jongeren in de leeftijd van 16 tot en met 24 in juni met 21,3 procent is gestegen naar de hoogste stand ooit.

De Shanghai Composite verloor vanochtend ruim een procent, terwijl de beurs in Hongkong gesloten bleef vanwege een naderende tyfoon.

De andere Aziatische blijven vanochtend dicht bij huis.

De macro-economische agenda en de bedrijfsagenda zijn op maandag traditioneel matig gevuld. Later deze week krijgen beleggers evenwel een stroom aan bedrijfscijfers te verwerken.

Bedrijfsnieuws

TomTom dook in het tweede kwartaal zoals verwacht weer in de rode cijfers, door hogere kosten, maar verhoogde wel zijn omzetverwachting voor het hele jaar. Voor 2023 gaat TomTom uit van een omzet van 570 tot 600 miljoen euro, in plaats van de vorige outlook van 540 tot 580 miljoen euro.

IMCD UK, de Britse tak van het Nederlandse IMCD, verwierf 90 procent van de aandelen in O&3 Limited. O&3 boekte in het boekjaar dat eindigde op 31 maart 2023 een omzet van circa 37 miljoen euro. Het bedrijf telt 69 medewerkers.

Dusan Tadic vertrekt per direct bij Ajax. Dit maakte Ajax vrijdag nabeurs bekend.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde vrijdag 0,1 procent tot 4.505,44 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 34.509,03 punten en de Nasdaq noteerde 0,2 procent lager op 14.113,70 punten.